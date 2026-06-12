No Te Va Gustar vuelve al conurbano con dos shows especiales y una gira histórica por Argentina 2026

Con más de tres décadas de historia, No Te Va Gustar se consolidó como una de las bandas más importantes y convocantes de la música iberoamericana. Su capacidad para reinventarse sin perder identidad, sumada a una conexión genuina con varias generaciones de seguidores, la convirtió en un fenómeno que trasciende fronteras.

En cada ciudad que visita, miles de fanáticos acompañan sus canciones como si fueran parte de su propia historia, y el conurbano bonaerense no es la excepción. Ahora, en el marco de la presentación de "Florece en el Caos", el grupo uruguayo vuelve a encontrarse con ese público que lo acompañó desde sus primeros años y que sigue respondiendo con el mismo entusiasmo de siempre.

NTVG refuerza su vínculo con el público bonaerense

Mientras se prepara para una fecha clave en su historia, No Te Va Gustar confirmó dos nuevos recitales en el conurbano bonaerense como parte de su Gira Argentina 2026. La banda presentará las canciones de "Florece en el Caos" y repasará los clásicos que marcaron su carrera en dos escenarios muy especiales para su público argentino.

21 de noviembre - Villa Ballester - Club Alemán (junto a Los Pérez García)

22 de noviembre - Quilmes - QAC Estacionamiento (junto a Cruzando el Charco)

Las entradas estarán disponibles desde el 11 de junio a las 10 de la mañana por TUENTRADA.COM

Una conexión que atraviesa décadas

El conurbano bonaerense ocupa un lugar especial en la historia de NTVG. Desde sus primeros años, la banda construyó allí una relación muy cercana con sus seguidores, y estas nuevas fechas llegan como una celebración compartida entre el grupo y una de las audiencias más fieles de su trayectoria.

La gira nacional sigue sumando kilómetros

Antes de desembarcar en Buenos Aires, el tour recorrerá buena parte del país con presentaciones en provincias y ciudades de todo el territorio argentino.

Fechas confirmadas de la Gira Argentina 2026

30/07 - Pergamino - New Park

31/07 - San Luis - Roma Multiespacio

01/08 - Mendoza - Arena Maipú Stadium

02/08 - San Juan - Estadio Aldo Cantoni

10/09 - Gualeguaychú - Polideportivo Municipal

12/09 - Rosario - Anfiteatro Municipal

15/09 - Reconquista - Club Platense

16/09 - Posadas - UMMA

18/09 - Resistencia - Gala Convenciones

19/09 - Paraná - Hierlam

20/09 - Rafaela - Sala 9 Multiespacio

22/09 - Santiago del Estero - Sky Club

24/09 - Jujuy - Centro Cultural Manuel Belgrano

25/09 - Salta - Estadio Delmi

26/09 - Tucumán - Club Central Córdoba

27/09 - La Rioja - M&M

21/11 - Villa Ballester - Club Alemán (junto a Los Pérez García)

22/11 - Quilmes - QAC Estacionamiento (junto a Cruzando el Charco)

"Florece en el Caos", el motor de esta nueva etapa

El álbum "Florece en el Caos" se convirtió en el eje de esta nueva gira. En cada show, No Te Va Gustar combina las canciones recientes con himnos de distintas etapas de su carrera, en un repertorio pensado para recorrer más de tres décadas de historia.

33 años de carrera y un himno renovado para Uruguay

El 2026 es un año particularmente significativo para la banda: el próximo 25 de junio celebrará 33 años de trayectoria, consolidada como una de las formaciones más influyentes de la música iberoamericana.

La nueva versión de "Cielo de un solo color"

A ese aniversario se suma otro acontecimiento destacado: el lanzamiento de la versión 2026 de "Cielo de un solo color", la canción que acompaña a la Selección Uruguaya desde hace más de dos décadas y que se transformó en un verdadero himno popular.

Una colaboración cargada de identidad uruguaya

Para esta nueva edición, NTVG reunió a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina, en una interpretación que une distintas generaciones de la música uruguaya.

Un lanzamiento con música y fútbol

La presentación oficial se realizó en el estudio Elefante Blanco de Montevideo, en un evento especial donde los artistas interpretaron la canción en vivo junto a jugadores de la actual Selección Uruguaya y figuras históricas de la Celeste.

Un presente que confirma su vigencia

Con una gira federal, nuevos shows en el conurbano, el impulso de "Florece en el Caos" y la emoción renovada de "Cielo de un solo color", No Te Va Gustar atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. A 33 años de su nacimiento, la banda sigue demostrando que su música mantiene intacta la capacidad de convocar, emocionar y unir generaciones.