Zeballos presenta el vinilo de "Amor Fiado" en la previa de sus históricos shows en Ferro y Antel Arena

Hay discos que representan mucho más que una colección de canciones. Algunos terminan convirtiéndose en puntos de inflexión para un artista y acompañan etapas decisivas de crecimiento.

Ese parece ser el caso de "Amor Fiado", el trabajo con el que Zeballos abrió un nuevo capítulo en su carrera y que ahora suma un hito especial con su llegada al formato vinilo.

La edición ya se encuentra disponible a través de zeballos17.com y podrá retirarse durante los shows de presentación que el músico ofrecerá en Buenos Aires y Montevideo, dos fechas que aparecen entre las más importantes de toda su trayectoria.

El primer vinilo de toda su carrera

La salida de "Amor Fiado" en formato físico tiene un significado especial para Zeballos.

Después de años construyendo una sólida carrera dentro de la escena urbana del Río de la Plata, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidando una comunidad de seguidores en distintos países, el artista presenta por primera vez una edición pensada para coleccionistas y fanáticos de largo recorrido.

Se trata del primer lanzamiento físico de toda su discografía, un paso que llega en un momento de plena expansión artística.

Un álbum que marcó una nueva etapa

Desde su lanzamiento, se posicionó como el proyecto más ambicioso del artista uruguayo.

El disco fue desarrollado entre Uruguay, España y Estados Unidos, un proceso que permitió ampliar la búsqueda artística y potenciar el alcance internacional del trabajo.

Además, contó con la dirección artística del dúo nominado al Grammy Christian Rich, sumando una impronta global a una obra que consolidó el crecimiento del músico uruguayo.

Colaboraciones que potenciaron el proyecto

Uno de los aspectos destacados del álbum es la presencia de importantes invitados de la escena urbana.

A lo largo del trabajo aparecen colaboraciones con Duki, REI, Mesita, NOG y Lasole.

Estas participaciones ayudaron a expandir el alcance del proyecto y reforzaron el posicionamiento de Zeballos dentro de la nueva generación de artistas urbanos de la región.

Dos fechas que pueden quedar en la historia

La llegada del vinilo coincide con un momento decisivo para el músico.

El próximo 13 de junio, Zeballos se presentará en el Microestadio Ferro de Buenos Aires, mientras que el 20 de junio protagonizará uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando suba al escenario del Antel Arena de Montevideo.

La fecha en Uruguay tendrá un valor especial, ya que lo convertirá en el primer rapero uruguayo en encabezar en solitario uno de los recintos más importantes del país.

Un presente de crecimiento constante

Con una carrera que no dejó de expandirse en los últimos años, Zeballos atraviesa una etapa de consolidación artística y popular.

El lanzamiento del vinilo de "Amor Fiado" funciona como una celebración de ese recorrido y, al mismo tiempo, como una muestra del momento que atraviesa el artista, cada vez más conectado con audiencias de distintos países.

Un paso más en una carrera que sigue creciendo

La edición física de "Amor Fiado" llega acompañada por dos conciertos que prometen marcar un punto de inflexión para Zeballos.

Entre el lanzamiento de su primer vinilo y la posibilidad de hacer historia en escenarios emblemáticos de Argentina y Uruguay, el músico continúa ampliando los límites de una carrera que no deja de sumar capítulos importantes.

Con nuevos desafíos por delante y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista uruguayo reafirma su lugar como una de las voces más destacadas de la música urbana rioplatense.



