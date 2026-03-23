Zeballos lleva su arte al límite con "Amor Fiado", un adelanto crudo y visceral

El presente de Zeballos atraviesa uno de sus momentos más fuertes. Con una base de fans en constante expansión, el artista logró agotar en menos de 24 horas dos pre-escuchas clave: una en el Teatro Vorterix y otra en la Sala del Museo.

Este fenómeno no solo refleja la expectativa por su nuevo álbum "Amor Fiado", sino que también lo posiciona como uno de los grandes referentes de la nueva escena uruguaya y del rap del Río de la Plata.

Un álbum con ADN internacional

El proyecto, compuesto por 13 tracks, comenzó a gestarse en Madrid, donde el artista uruguayo trabajó durante varios meses junto a productores de peso de la escena europea, lo que le aportó una fuerte impronta global.

Luego, el proceso continuó en Los Ángeles, donde el artista terminó de darle forma al álbum junto a Christian Rich, el reconocido dúo de productores que suma una identidad sonora distintiva al material.

El resultado es un disco que fusiona géneros, incorpora instrumentos orgánicos, coros y una estética moderna que amplía el universo musical del artista.

Colaboraciones que potencian el proyecto

"Amor Fiado" también se destaca por su diversidad de colaboraciones, con artistas de distintos países que aportan matices únicos.

Entre los nombres más destacados aparecen Mesita, REI, el brasileño NOG y la española Lasole.

Además, el tracklist incluye un detalle que ya genera expectativa: la canción número 13 permanece oculta, lo que abre la puerta a una posible colaboración sorpresa.

Un universo visual tan potente como la música

El proyecto no solo se apoya en lo sonoro, sino también en una propuesta audiovisual impactante.

El primer adelanto, "Cuando escribía asimetría", llegó acompañado de un short film con estética de realismo mágico, donde el artista atraviesa situaciones extremas en un entorno desértico.

El video incluye escenas de riesgo real, sin dobles ni efectos digitales, donde Zeballos fue atacado por un perro y expuesto al fuego, llevando el concepto del álbum a un plano completamente físico y visceral.

"ATBLM" y el impacto en redes

El segundo adelanto, "ATBLM", mostró un costado más íntimo del artista, con un visualizer donde aparece rodeado de su círculo cercano.

El tema tuvo una fuerte repercusión en TikTok, logrando posicionarse en pocas semanas dentro del top 5 de las canciones más utilizadas de su catálogo, confirmando su conexión con las nuevas audiencias.

"Amor Fiado": entre lo profundo y lo efímero

En este nuevo álbum, Zeballos explora el contraste entre lo emocional y lo fugaz. Conceptos como el amor, el éxito, la fama, las drogas, el público y la música aparecen como fuerzas que muchas veces prometen más de lo que realmente devuelven.

A través de una lírica directa, visual y con fuerte carga narrativa, el artista transforma sus experiencias personales en reflexiones universales que conectan con su audiencia.

Una frase que resume toda una etapa

El propio Zeballos sintetiza el espíritu del álbum con una idea clara:

"La vida no siempre te va a devolver todo lo que le das, pero cuando lo hace, hay que aprovecharlo."

Un artista en ascenso sin techo

Con "Amor Fiado", Zeballos no solo presenta un nuevo disco, sino que consolida una identidad artística sólida, ambiciosa y en constante evolución.

El impacto de sus shows agotados, su crecimiento internacional y su propuesta estética lo posicionan como una de las figuras más interesantes del presente.

Porque si algo deja claro este lanzamiento es que su camino recién empieza... y que su talento no tiene techo.