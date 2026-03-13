La frase de Maria Becerra sobre Los del Espacio que reavivó rumores: "Hemos pasado por..."

El crecimiento del movimiento urbano en Argentina marcó un antes y un después para la industria musical del país. En pocos años, artistas que surgieron del freestyle, las batallas y las plataformas digitales lograron llevar el sonido local a escenarios internacionales y posicionarlo entre los más escuchados del mundo.

En ese contexto apareció Los del Espacio, un colectivo que reunió a varias de las figuras más influyentes de la nueva generación: Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, FMK, Lit Killah, Rusherking y Maria Becerra. Más que una simple colaboración, el grupo representó una etapa clave de la escena urbana: amistad, creatividad compartida y una identidad musical que conectó con millones de jóvenes.

El lanzamiento del tema "Los del Espacio" se convirtió rápidamente en un hito para la música argentina. El proyecto reflejó la unión de artistas que crecieron juntos dentro del movimiento y consolidó la idea de una escena fuerte, capaz de competir dentro del mercado latino.

Con el paso del tiempo, los caminos individuales comenzaron a tomar protagonismo. Las agendas, los proyectos personales y algunos rumores de distanciamiento hicieron que la dinámica del grupo quedara en pausa, aunque el impacto de aquel momento todavía resuena dentro del género.

La frase de Maria Becerra que volvió a poner el tema sobre la mesa

Durante una entrevista en Chile, La Nena de Argentina analizó el presente de la música argentina y recordó distintos momentos que marcaron la evolución del movimiento urbano.

En ese repaso, la cantante expresó: "Hemos pasado por épocas muy hermosas y hemos pisado superfuerte en su momento cuando sucedió con Khea, Cazzu, Duki, bueno, Los del Espacio, todo lo que ha pasado".

La declaración no pasó desapercibida. La artista incluyó en su reflexión a colegas con los que, según versiones que circulan desde hace tiempo, mantendría una relación distante. Por eso, el comentario generó múltiples interpretaciones entre los seguidores del género.

Los del Espacio, el nombre que más comentarios generó

Entre todos los nombres mencionados, el que más repercusión tuvo fue el del colectivo Los del Espacio. Para muchos fanáticos, que Maria Becerra haya destacado ese proyecto fue una señal de reconocimiento a una etapa fundamental del trap argentino.

Otros, en cambio, interpretaron la frase como un intento de bajar la tensión frente a los rumores de distanciamiento entre algunos integrantes del grupo.

La discusión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los seguidores analizaron cada palabra de la cantante.

Las redes sociales reaccionaron con teorías y debates

En X (ex Twitter), los usuarios debatieron sobre el verdadero significado de las declaraciones. Una de las publicaciones que más circuló expresó: "Nombraba a todos con los que hace tiempo está distanciada, pobrecita ella quiere disimular".

Al mismo tiempo, otros seguidores señalaron que en la lista no aparecieron artistas como Tini o Lali, quienes también fueron claves en la expansión internacional de la música argentina.

Las reacciones demostraron una vez más que el fandom del género urbano sigue de cerca cada gesto, cada colaboración y cada mención pública entre los protagonistas de la escena.

El mensaje conciliador de la "Nena de Argentina"

Más allá de las especulaciones, Maria Becerra decidió poner el foco en el impacto que la música nacional tiene fuera del país y en la recepción que recibe el movimiento en el resto de Latinoamérica.

La artista cerró su reflexión con un mensaje optimista: "La verdad que siempre hemos sido muy bien recibidos por todo el mundo latino en general, así que muy contenta y trabajando para que la gente nos siga eligiendo".

¿Distancia definitiva o capítulo pendiente?

El episodio volvió a dejar en claro que la historia entre los integrantes de Los del Espacio sigue despertando interés entre los fanáticos del trap argentino. Aunque hoy cada artista continúa con su propio camino, la marca que dejó ese proyecto colectivo todavía genera nostalgia y expectativa.

Las palabras de Maria Becerra no confirmaron reconciliaciones ni aclararon los rumores que circulan desde hace meses. Sin embargo, el simple hecho de recordar aquella etapa volvió a instalar una pregunta entre los seguidores: si el tiempo logra acomodar las piezas, ¿podría haber en algún momento una nueva reunión de Los del Espacio?

En la música urbana, donde las colaboraciones suelen sorprender cuando menos se esperan, la puerta -al menos por ahora- parece seguir abierta.