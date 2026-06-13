Max Carra presenta "Por fin me animo", una canción que marca una nueva etapa en su carrera

Max Carra continúa consolidando su camino artístico con el lanzamiento de "Por fin me animo", una canción que representa un paso importante en su evolución musical. Luego de la gran repercusión obtenida con sus recientes sencillos "Vida" y "Buenos Días", el cantante presenta una propuesta íntima y auténtica que profundiza su identidad dentro de la escena argentina.

La historia detrás de la canción nació de manera espontánea durante una jornada de composición en su casa. Mientras trabajaba junto a su equipo en distintas ideas, una de ellas destacó desde el primer momento.

Max Carra apuesta a la emoción y la autenticidad en su nuevo single "Por fin me animo"

"Fue un día que hicimos varias canciones y esa fue la que salió. Ni bien la estábamos escribiendo sentí que tenía una energía distinta", recordó el artista sobre el origen del tema.

Compuesta en el piano de su hogar, "Por fin me animo" despertó una conexión especial tanto en Max como en quienes lo acompañaban en el proceso creativo. Según explicó, la canción se diferenciaba claramente del resto del material en el que venían trabajando.

"Sentimos una energía distinta de lo que queríamos, de la línea que veníamos buscando como estilo de canción", señaló el artista.

Esa sensación inicial fue compartida por todo su equipo, que rápidamente identificó el potencial del tema. Para Max, se trató de una de esas canciones que nacen de manera genuina y encuentran su identidad desde el primer momento.

Con apenas 18 años, Max Carra se convirtió en una de las jóvenes promesas de la música argentina. Nacido en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, comenzó a ganar popularidad en redes sociales gracias a su serie de versiones "Viajemos en el tiempo", que acumuló millones de reproducciones en TikTok, Instagram y YouTube.

Su gran salto llegó con la exitosa reinterpretación de "Tu jardín con enanitos", junto a Roze, Valen Vargas y Ramky, una versión que logró millones de visualizaciones y lo posicionó entre las revelaciones de la nueva cumbia argentina.

Con "Por fin me animo", Max Carra reafirma su búsqueda artística, apostando por canciones que nacen desde la honestidad y la emoción, mientras continúa ampliando los límites de la cumbia moderna y fortaleciendo el vínculo con una audiencia que no deja de crecer.