BM estrena "De Pe a Pa" junto a Max Carra y vuelve a sus raíces urbanas

El cantante y compositor BM presenta "De Pe a Pa", su nuevo single junto a Max Carra. La canción recupera la esencia que impulsó su carrera dentro de la música urbana argentina: un sonido directo, festivo y con fuerte identidad callejera.

Construida sobre un beat contundente, la canción apuesta por una dinámica fluida entre ambos artistas. Los versos alternan entre fraseos rítmicos y pasajes más melódicos, generando una energía constante pensada tanto para sonar en el auto como en la pista del boliche. En ese cruce, BM y Max Carra refuerzan el espíritu celebratorio del género, con una propuesta que conecta de inmediato con el público.

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip ambientado en un camarín, recreando ese espacio íntimo que los artistas habitan antes o después de subir al escenario. En ese clima relajado, BM recibe la visita de distintos músicos invitados, construyendo una escena de encuentro entre colegas que refleja el universo nocturno que rodea a la canción.

Antes incluso de su estreno oficial, "De Pe a Pa" ya generaba expectativa entre los seguidores del cantante: los adelantos compartidos en redes sociales superaron 1,5 millones de visualizaciones en menos de una semana, anticipando el impacto que podría tener dentro del circuito urbano.

El nuevo single llega después de la publicación de "Volando Sin Alas", el álbum debut de BM, un proyecto de tono más personal en el que el artista se abrió por primera vez para contar su historia a lo largo de nueve canciones.

Con una carrera que no deja de crecer, BM se consolidó en los últimos años como uno de los nombres fuertes del género. Entre sus éxitos se destacan "M.A (Remix)", junto a Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo, así como "Ni Una Ni Dos", una de las canciones más escuchadas del país en Spotify durante varios meses.

A lo largo de su recorrido también participó en proyectos junto a artistas como TINI, Jay Wheeler, Rusherking y Peipper, consolidando una trayectoria marcada por la versatilidad y el alcance masivo.

Con "De Pe a Pa", BM vuelve a poner el foco en la energía directa del género que lo vio crecer y reafirma su lugar dentro de la nueva generación de artistas urbanos argentinos.

Mirá el nuevo videoclip de BM y Max Carra "De Pe a Pa"