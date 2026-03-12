Los Caligaris y Silvestre y La Naranja se unen en "El reloj me miente", su nuevo single

El 2026 comienza con nueva música para Los Caligaris. La banda cordobesa estrenó "El reloj me miente", su primer lanzamiento del año, en una colaboración junto a Silvestre y La Naranja que reúne dos universos musicales distintos dentro de la escena argentina.

La canción combina la identidad festiva y popular característica de Los Caligaris con el sonido indie-pop que define a Silvestre y La Naranja. El resultado es un cruce tan inesperado como natural, donde ambas propuestas dialogan sin perder su esencia, dando forma a un track fresco y actual.

Los Caligaris se unen a Silvestre y La Naranja en el single "El reloj me miente"

En "El reloj me miente", el tiempo aparece como una metáfora central: deja de ser una certeza para convertirse en una excusa para avanzar, compartir y dejarse llevar. Esa idea atraviesa tanto la letra como la energía musical del tema, que propone un clima optimista y expansivo.

El lanzamiento también llega acompañado de un videoclip que refuerza ese espíritu. La pieza audiovisual plantea una narrativa de ruta, en la que el viaje funciona como símbolo del proceso creativo compartido entre las bandas y del recorrido que ambas han construido en la música.

La canción marca el primer lanzamiento de 2026 de Los Caligaris y adelanta su próximo disco

El single formará parte del próximo disco de Los Caligaris, actualmente en proceso de producción. En los últimos meses, el grupo viene presentando una serie de canciones que amplían su universo sonoro y reflejan una etapa de renovación artística, marcada por nuevos cruces y búsquedas musicales.

Con este estreno, Los Caligaris inician el año reafirmando un gran momento creativo, impulsado por la buena recepción de sus lanzamientos recientes y por el fuerte vínculo que mantienen con su público tanto en plataformas digitales como en sus shows en vivo.