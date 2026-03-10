Así fue el debut de Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón como jurados en "Es mi sueño"

El nuevo programa "Es mi sueño" debutó el pasado lunes en la televisión argentina con una propuesta que pone en primer plano a figuras de la música como jurado. El ciclo, conducido por Guido Kaczka, cuenta con un panel integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton -líder de Turf- y Jimena Barón.

Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de evaluar a los participantes y decidir quiénes continúan en competencia. A lo largo del certamen, los artistas utilizarán una palanca para emitir su voto positivo, mientras que en la instancia final ocho participantes competirán por el gran premio en el Teatro Ópera Buenos Aires.

Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón debutaron como jurados en el programa "Es mi sueño"

Durante la presentación del programa, La Mona Jiménez fue recibido con una entrada a puro cuarteto al ritmo de "Muchacho de barrio", generando uno de los momentos más festivos de la noche. Emocionado, el histórico referente del género expresó: "Estoy tan emocionado como el primer día, cuando tenía 16 años y me eligieron para ser cantante de una orquesta de cuarteto".

Por su parte, Abel Pintos anticipó que el nivel del certamen sorprenderá al público. "Se lo llama un programa de búsqueda de talentos, pero en realidad será de disfrute de talentos. La vara es altísima", aseguró el músico.

La tercera en sumarse al jurado fue Jimena Barón, quien regresa a la televisión en un momento muy especial de su vida personal. Durante su presentación, la artista confesó: "Me agarran en posparto, muy sensible, buena, quiero que pasen todos".

El último en completar el panel fue Joaquín Levinton, líder de Turf, quien fiel a su estilo descontracturado y humor característico bromeó al ingresar: "Escuché la palabra trabajar y casi me doy vuelta y me voy"

Entre los participantes del primer programa se destacó Margarita, una niña de diez años que interpretó "A Don Ata", canción popularizada por Soledad Pastorutti. Su performance consiguió tres votos positivos del jurado y despertó elogios, especialmente de La Mona Jiménez, quien comparó su voz con la de Mercedes Sosa en sus primeros años.

Con figuras reconocidas de la música argentina ocupando el rol de jurado, "Es mi sueño" apuesta a combinar experiencia artística y nuevas voces, en busca de descubrir al próximo gran talento del país.