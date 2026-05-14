Trueno, Milo J, La K'onga y Ángela Leiva, entre los shows confirmados de Premios Gardel 2026

La cuenta regresiva para los Premios Gardel 2026 ya está en marcha. CAPIF confirmó oficialmente el line up de artistas que formarán parte de las presentaciones musicales de una de las noches más importantes para la industria musical argentina.

La ceremonia tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo a las 21 hs en el Teatro Coliseo, donde algunas de las voces más destacadas de la escena nacional serán protagonistas de los shows en vivo.

Trueno, Milo J, La K'onga y Ángela Leiva serán parte de los shows en vivo de los Premios Gardel 2026

Entre los nombres confirmados aparecen La K'onga, Agustín Bernasconi, Ángela Leiva, Trueno, Milo J, Yami Safdie, Coti, Marilina Bertoldi, K4OS, Roze, Valentín Vargas y Max Carra, conformando una grilla que cruza distintas generaciones, géneros y estilos.

Además, el tradicional estreno de los premios, que se desarrollará en el Teatro Broadway, contará con las actuaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

Por otro lado, CAPIF también confirmó la renovación de su alianza estratégica con Meta, una colaboración que permitirá amplificar el alcance digital del evento a través de Instagram y Facebook.

Con artistas consagrados, nuevas generaciones y una puesta que promete momentos inolvidables, los Premios Gardel 2026 calientan motores para una nueva celebración de la música argentina.