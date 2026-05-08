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Los Premios Gardel ya tienen fecha, sede y transmisión confirmada

La gran fiesta de la música argentina se realizará en el Teatro Coliseo y podrá seguirse en vivo a través de TNT y HBO Max.

Cecilia Andrea Bello

La cuenta regresiva para los Premios Gardel ya comenzó. CAPIF confirmó que la ceremonia más importante de la música argentina se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo en el emblemático Teatro Coliseo, con transmisión en vivo y exclusiva a través de TNT y HBO Max.

La cobertura comenzará desde las 20:15 horas con el clásico preshow desde la alfombra roja, mientras que la gala principal dará inicio a las 21:00 horas, reuniendo a las figuras más importantes de la escena nacional en una noche cargada de emoción, música y reconocimientos.

Los Premios Gardel ya tienen fecha, sede y transmisión confirmada

Entre las categorías más esperadas, la de Álbum del Año tendrá una competencia de alto nivel con Cazzu por Latinaje, Milo J con La vida era más corta, Lali con No vayas a atender cuando el demonio llama, Babasónicos con Cuerpos, vol. 1 y Marilina Bertoldi con Para quién trabajas vol. 1.

Por su parte, la categoría Canción del Año también promete una definición vibrante con nominados como Ángela Torres, Trueno, Yami Safdie junto a Camilo, además de CA7RIEL & Paco Amoroso, entre otros artistas que reflejan el gran momento creativo que vive la música nacional.

La edición 2026 vuelve a mostrar una fuerte diversidad sonora, con el rock, el pop, el folklore y la música urbana compartiendo protagonismo en una de las temporadas más competitivas de los últimos años.

Con su incorporación a la Temporada de Premios de TNT y HBO Max, los Gardel continúan expandiendo su alcance y consolidando su lugar como una de las celebraciones culturales más importantes del país.

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