Carín León presenta "MUDA", el álbum que marca su transformación artística

Carín León vuelve a desafiar los límites de su música con el lanzamiento de "MUDA", su nuevo álbum de estudio y uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera. Con 14 canciones, el artista mexicano abre una nueva etapa creativa apostando por una propuesta más arriesgada, personal y ecléctica, sin perder la esencia que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música latina actual.

"MUDA" representa mucho más que un nuevo disco. Según el propio artista, este proyecto simboliza un cambio de piel, una evolución artística que lo lleva a explorar nuevos territorios musicales y emocionales. El álbum funciona además como el cierre conceptual de una trilogía iniciada con Colmillo de Leche, Boca Chueca y Palabra de To's, trabajos atravesados por la voz, la interpretación y la identidad.

"MUDA" muestra una nueva faceta de Carín León, explorando sonidos que van del regional mexicano al pop y el blues

En esta nueva producción, Carín León amplía su universo sonoro fusionando regional mexicano con pop, blues, funk, salsa, big band y sonidos tradicionales latinoamericanos. El focus track del disco es En La Misma Cama, una balada con influencias blues y pop que explora el desamor, la nostalgia y las heridas emocionales.

El álbum también cuenta con colaboraciones destacadas. Juanes participa en Carranga, una fusión entre cumbia, norteño y folklore colombiano, mientras que la banda venezolana Rawayana se suma en Bingo, una salsa romántica con guiños a los sonidos latinos de los años noventa.

Ganador del Latin Grammy Awards, Carín León presenta una de las apuestas más ambiciosas de su carrera

Este lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de la carrera internacional del artista. Con shows confirmados en Estados Unidos, Japón y nuevas apuestas globales, Carín León también se prepara para reencontrarse con su público argentino el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena, donde ya quedan las últimas entradas disponibles.

Con "MUDA", Carín León no solo reafirma su presente artístico, sino que demuestra por qué se convirtió en uno de los grandes embajadores de la música latina contemporánea.