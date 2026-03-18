Carín León celebró sus raíces con un festival masivo y prepara su show en Buenos Aires

Antes de su esperado show en Argentina, Carín León dio un paso clave en su carrera al presentar la primera edición de "La Cura Fest", un festival creado por él mismo en su pueblo natal, Hermosillo, Sonora, en México.

El evento se desarrolló durante dos jornadas completamente agotadas en la ExpoGan y reunió a más de 70.000 personas, con una convocatoria que superó los 35.000 asistentes por día. Incluso antes de anunciar su line up, las entradas ya estaban vendidas, dejando en claro la magnitud de la expectativa.

Un line up de lujo con figuras internacionales

El festival combinó grandes nombres de la música internacional con referentes de la escena mexicana. Sobre el escenario brillaron artistas como Alejandro Sanz, Kany García, Kevin Kaarl y Grupo Frontera, entre otros.

Como anfitrión, Carín León fue el gran protagonista de ambas noches, cerrando cada jornada con invitados especiales en un formato colaborativo que potenció el espíritu del festival y reforzó su identidad artística.

Impacto cultural y económico en su ciudad natal

Más allá de lo musical,el festival musical dejó una huella profunda en Hermosillo. La ciudad alcanzó el 100% de ocupación hotelera, los vuelos se agotaron y la gastronomía local se convirtió en parte esencial de la experiencia.

El festival no solo celebró la música, sino que también se consolidó como un motor cultural y económico para la región, posicionándose como uno de los encuentros más relevantes del norte de México.

Cuenta regresiva para su show en Buenos Aires

En este contexto de crecimiento global, Carín León ya tiene todo listo para reencontrarse con su público el próximo 7 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Su regreso forma parte de una etapa de expansión internacional que incluye una gira por Estados Unidos y Canadá, además de un hito en su carrera: su presentación en la Sphere de Las Vegas, donde se convertirá en el primer artista latino en presentarse en ese escenario.

Carín León en Argentina

Un presente imparable en la música latina

Ganador de múltiples premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, Carín León continúa liderando rankings internacionales. Actualmente encabeza listas de Billboard como Regional Mexican Airplay y Latin Airplay con "La Morrita", junto a Xavi.

Con una propuesta que trasciende géneros y fronteras, el artista se consolida como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

Un reencuentro cargado de expectativa

El show en Buenos Aires se perfila como una nueva oportunidad para que Carín León conecte con el público argentino en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con una proyección global en pleno ascenso y una identidad artística cada vez más sólida, su regreso promete ser mucho más que un concierto: será la confirmación de un fenómeno que no deja de crecer.