Emmanuel Horvilleur entrevista exclusiva con El Canal de la Música: "Perder la personalidad es venderle el alma al diablo"

Auténtico, versátil y profundamente conectado con su identidad, Emmanuel Horvilleur se consolidó como uno de los grandes referentes de la música argentina.

A lo largo de su carrera, construyó un estilo propio que combina sensualidad, groove y una impronta única, ganándose el cariño del público que lo acompaña desde sus inicios. Cercano, creativo y siempre en evolución, el artista mantiene una conexión genuina con sus fans, que valoran su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

En un mano a mano con Carucha Podesta para El Canal de la Música, el artista se mostró auténtico, reflexivo y sin filtros.

El ex Illya Kuryaki and the Valderramas habló sobre su nuevo álbum, su evolución personal y una mirada crítica sobre la industria musical actual. Con una carrera consolidada, hoy se permite mirar hacia adentro y construir desde otro lugar, sin perder su esencia.

"Mi año gótico": un disco entre la noche y la luz

El artista presentó "Mi año gótico", su último álbum lanzado en noviembre de 2025, y explicó el concepto detrás del proyecto.

"Creo que este último álbum tiene ese sonido de la noche, canciones más amanecidas".

"Un poco jugamos a eso en el relato visual que se terminó dando en el full álbum".

A pesar del título, dejó en claro que no responde estrictamente a ese género:

"Nunca tuve acercamiento con la música gótica, lo mío va por otro lado. Cuando apareció el título, yo sentí más que era casi como si estuviese escribiendo una novela y responder un poco más al afuera, a lo que me llegaba agarrando el celular y ver noticias o los diarios del mundo que está caótico, gótico y brumoso. Un poco a eso obedece el título".

Y marcó el contraste central del trabajo:

"En contraposición con el título, es este disco que es más luminoso".

El sonido, el ritmo y una identidad que se mantiene

Horvilleur profundizó sobre su búsqueda musical, dejando en claro qué elementos siguen siendo fundamentales en su obra.

"Lo sensual, lo rítmico, desde la percepción musical siempre es parte de mi sonido".

"Me gusta que la cosa tenga ritmo, y esta no es la excepción, es un disco que tiene ahí ese pulso".

También destacó el tono de sus letras en esta nueva etapa:

"En la lírica está la sensualidad, pero ya también escrito desde otro lado, desde un lugar más como comedia. Hay un poco de eso en cuanto a reírnos de nosotros mismos".

El paso del tiempo y una nueva mirada personal

El artista reflexionó sobre cómo cambió su forma de componer con los años y la influencia de su vida personal.

"No es lo mismo haber escrito tipo rockstar a los 28 años que ahora a los 51 teniendo una hija de casi 3 años".

"Todo ese tiempo atravesado es parte también".

Además, compartió cómo vive hoy su día a día:

"Mi realidad es que puertas adentro es mucho más tranquila, más lúdica"

"Yo agarro la guitarra y hago música mientras mi hija está jugando ahí al lado mío"

Y reafirmó una de sus influencias más importantes:

"La música negra me gusta mucho, siempre va a estar ahí"

La industria, los hits y una frase contundente

Al hablar sobre el concepto de éxito y la búsqueda de hits, Horvilleur dejó una de las definiciones más fuertes de la entrevista.

"El primer hit muy grande que tuve en mi carrera junto a Dante fue una canción que yo quería sacarla del disco (‘Abarajame en la bañera '). Ya la habíamos sacado un año antes en los shows en vivo, y fue una canción muy rara y disruptiva".

Y reflexionó sobre el presente de la música:

"Posiblemente tengas una flor de canción y no sea un hit en esta era, porque pasa por otro lado. Hoy en día capaz es música que no nos represente a nosotros, va por otro lado".

Para cerrar con una frase que resume su postura artística:

"Ahora la gente, para ser un hit, busca parecerse a otros y eso es perder un poco tu personalidad. Y para mí, perder la personalidad es venderle el alma al diablo".

Un artista fiel a su esencia en constante evolución

Lejos de seguir fórmulas, Emmanuel Horvilleur apuesta por una construcción artística honesta, donde conviven el pasado, el presente y una mirada crítica sobre el entorno.

La identidad como bandera

En tiempos donde la industria muchas veces empuja hacia lo homogéneo, Horvilleur elige otro camino: sostener su identidad. Y en esa decisión, no solo encuentra su esencia, sino también el verdadero valor de su música.

Mirá la entrevista completa a Emmanuel Horvilleur



