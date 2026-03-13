Laura Pausini reinterpreta un clásico de Fito Páez y emociona con "Mariposa Tecknicolor"

A lo largo de su carrera, Laura Pausini construyó un vínculo muy fuerte con la música latina. Desde sus primeros discos en español hasta sus colaboraciones con artistas de distintos países, la cantante italiana supo conectar con el público de América Latina a través de interpretaciones cargadas de emoción y respeto por las canciones que marcaron generaciones.

En ese camino artístico, la cantante decidió volver a rendir homenaje a algunos de los temas que influyeron en su historia personal y musical. Así nació "Yo Canto 2", un proyecto que continúa el espíritu de aquel disco en el que la artista reinterpretó canciones que ama profundamente.

Laura Pausini estrena "Mariposa Tecknicolor"

La icónica artista italiana Laura Pausini presenta "Mariposa Tecknicolor", una vibrante reinterpretación del clásico de Fito Páez compuesto e interpretado originalmente por el músico argentino en 1994.

La canción forma parte de su esperado álbum "Yo Canto 2", que verá la luz el 13 de marzo bajo el sello Warner Music.

La artista continúa revelando adelantos de uno de los proyectos más significativos de su carrera, y ahora sorprende con una nueva lectura de una de las canciones más emblemáticas del rock y pop latino de los años 90.

Con arreglos y producción a cargo de Laura Pausini y Paolo Carta, la canción conserva su espíritu rock-pop, ahora matizado por la potencia vocal y la sensibilidad interpretativa que caracterizan a la cantante italiana.

Sobre esta nueva versión, la artista expresó: "Esta canción es mi homenaje a Argentina y al talento inmenso de Fito Páez (¡quien, además, celebra su cumpleaños el 13 de marzo!). Fito ha sido siempre uno de mis cantautores de rock latino favoritos, y esta canción de 1994 es un verdadero himno de esperanza y una hermosa metáfora de transformación. La amo profundamente porque evoca amor, libertad, valentía y ese deseo tan humano de transformarnos, de renacer. Mi repertorio más conocido en español quizá aún no les ha mostrado mi lado más rockero... por eso elegí esta canción. Y espero de corazón que les guste, tanto como espero que le guste a Fito".

El lanzamiento llega acompañado por un video conceptualizado por la propia artista, dirigido por Gaetano Morbioli y filmado en Roma, Italia, reforzando la propuesta estética de esta nueva etapa.

Un álbum que celebra la música latina

"Mariposa Tecknicolor" se suma a los sencillos previamente estrenados "Mi Historia Entre Tus Dedos" y "Eso y Más", este último junto a Yami Safdie, todos incluidos en el álbum "Yo Canto 2".

El proyecto funciona como un homenaje íntimo a las canciones, artistas y países que marcaron la vida de la cantante.

En palabras de la propia artista: "Decidí hacer este álbum con mucho amor y como homenaje a las canciones que amo cantar, a los artistas, compositores y países que han marcado mi vida y mi carrera".

Las canciones que integran "Yo Canto 2"

El álbum incluye una selección de clásicos que atravesaron distintas generaciones y estilos musicales. El tracklist completo está compuesto por:

Oye Mi Canto con Richaelio (Gloria Estefan - 1989)

Hijo de la Luna (Mecano - 1986)

Mi Historia Entre Tus Dedos (Gianluca Grignani - 1995)

Hasta la Raíz (Natalia Lafourcade - 2015)

Bachata Rosa (Juan Luis Guerra - 1990)

Gracias a la Vida con Nahuel Pennisi (Violeta Parra - 1966)

Mariposa Tecknicolor (Fito Páez - 1994)

Pausa con Mikel Izal (IZAL - 2018)

Antología (Shakira - 1995)

¿Por Qué Te Vas? (Jeanette - 1974)

Cuando Nadie Me Ve (Alejandro Sanz - 2000)

Eso y Más con Yami Safdie (Joan Sebastian - 2006)

Hoy (Gian Marco - 2003)

El Talismán (Rosana - 1996)

Turista (Bad Bunny - 2025)

Livin' La Vida Loca (Spanglish Version) (Ricky Martin - 1999)

Cuando Nacen Amores con Ricardo Montaner (1992)

El Patio (Pablo López - 2017)

No Soy Una Señora (María José - 2009)

Entre Sobras y Sobras Me Faltas (Antonio Orozco - 2020)

Cuando Nacen Amores - Solo Version (Ricardo Montaner - 1992)

El disco estará disponible en edición estándar de 18 canciones y edición deluxe con tres temas adicionales, además de diferentes formatos físicos como CD estándar, CD deluxe firmado, doble vinilo transparente y doble vinilo deluxe en color blanco.

Yo Canto World Tour 2026/2027: todas las fechas

Pocos días después del lanzamiento del álbum, Laura Pausini iniciará su nueva gira mundial "Yo Canto World Tour 2026/2027", que comenzará el 27 de marzo de 2026.

España

27 de marzo de 2026 - Pamplona, España - Navarra Arena

29 de marzo de 2026 - Arona, Tenerife, España - Estadio Antonio Domínguez

2 de abril de 2026 - Barcelona, España - Palau Sant Jordi

4 de abril de 2026 - Valencia, España - Roig Arena

6 de abril de 2026 - Madrid, España - Movistar Arena

Latinoamérica

10 de abril de 2026 - Montevideo, Uruguay - Antel Arena

12 de abril de 2026 - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

15 de abril de 2026 - Santiago, Chile - Movistar Arena

16 de abril de 2026 - Santiago, Chile - Movistar Arena

18 de abril de 2026 - Lima, Perú - Arena 1

22 de abril de 2026 - Bogotá, Colombia - Movistar Arena

24 de abril de 2026 - Quito, Ecuador - Coliseo Rumiñahui

29 de abril de 2026 - San José, Costa Rica - Estadio Nacional

2 de mayo de 2026 - Ciudad de México, México - Arena CDMX

5 de mayo de 2026 - Guadalajara, México - Arena Guadalajara

7 de mayo de 2026 - Monterrey, México - Arena Monterrey

10 de mayo de 2026 - Santo Domingo, República Dominicana - Arena Santo Domingo

14 de mayo de 2026 - San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico

Estados Unidos y Canadá

16 de mayo de 2026 - Miami - Kaseya Center

21 de mayo de 2026 - Orlando - Kia Center

23 de mayo de 2026 - Dallas - Texas Trust CU Theatre

28 de mayo de 2026 - Los Ángeles - Peacock Theater

30 de mayo de 2026 - Chicago - Rosemont Theatre

4 de junio de 2026 - Toronto - Coca-Cola Coliseum

6 de junio de 2026 - Nueva York - Infosys Theater at Madison Square Garden

Europa e Italia (2026)

1 de octubre de 2026 - Mantova, Italia - Pala Unical (fecha cero)

2 de octubre de 2026 - Mantova, Italia - Pala Unical (segunda fecha cero)

4 de octubre de 2026 - Milán, Italia - Unipol Forum

6 de octubre de 2026 - Milán, Italia - Unipol Forum

7 de octubre de 2026 - Milán, Italia - Unipol Forum

11 de octubre de 2026 - Stuttgart, Alemania - Schleyer-Halle

13 de octubre de 2026 - Oberhausen, Alemania - Rudolf Weber-Arena

15 de octubre de 2026 - Zúrich, Suiza - Hallenstadion

17 de octubre de 2026 - Turín, Italia - Inalpi Arena

18 de octubre de 2026 - Turín, Italia - Inalpi Arena

22 de octubre de 2026 - Lisboa, Portugal - MEO Arena

25 de octubre de 2026 - Bruselas, Bélgica - Forest National

27 de octubre de 2026 - Luxemburgo - Rockhal

30 de octubre de 2026 - Niza, Francia - Palais Nikaia

1 de noviembre de 2026 - Ginebra, Suiza - Arena

3 de noviembre de 2026 - Bolonia, Italia - Unipol Arena

4 de noviembre de 2026 - Bolonia, Italia - Unipol Arena

6 de noviembre de 2026 - Florencia, Italia - Nelson Mandela Forum

7 de noviembre de 2026 - Florencia, Italia - Nelson Mandela Forum

Brasil y nueva etapa del tour (2027)

27 de febrero de 2027 - São Paulo, Brasil - Mercado Livre Arena Pacaembu

2 de junio de 2027 - Lignano Sabbiadoro, Italia - Stadio Guido Teghil

12 de junio de 2027 - Messina, Italia - Stadio Franco Scoglio

19 de junio de 2027 - Bari, Italia - Stadio San Nicola

26 de junio de 2027 - Pescara, Italia - Stadio Adriatico

3 de julio de 2027 - Roma, Italia - Stadio Olímpico

Última etapa del tour

28 de octubre de 2027 - Londres, Reino Unido - Royal Albert Hall

9 de noviembre de 2027 - Eboli, Italia - Pala Sele

12 de noviembre de 2027 - Lyon-Décines, Francia - LDLC Arena

14 de noviembre de 2027 - París, Francia - Accor Arena

21 de noviembre de 2027 - Gotemburgo, Suecia - Scandinavium

24 de noviembre de 2027 - Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

Un proyecto que vuelve a unir culturas a través de la música

Con "Yo Canto 2", Laura Pausini reafirma su vínculo con la música latina y con las canciones que marcaron la historia cultural de distintos países.

La reinterpretación de "Mariposa Tecknicolor" no solo representa un homenaje a Fito Páez, sino también una muestra de cómo las grandes canciones logran trascender generaciones, idiomas y fronteras.

Mientras el público espera la salida completa del álbum y el inicio de la gira mundial, la artista vuelve a demostrar que su carrera sigue en constante evolución, manteniendo intacta la emoción con la que siempre conectó con millones de personas alrededor del mundo.



