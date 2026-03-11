MHTRESUNO presenta el short film de "Santo Domingo" y transforma su disco en una historia cinematográfica

El proyecto artístico de MHTRESUNO continúa creciendo y sumando nuevas capas narrativas. Tras el lanzamiento de su álbum "Santo Domingo", el músico argentino decidió dar un paso más y presentar un short film que amplía el universo creativo del disco y traslada sus historias al lenguaje cinematográfico.

La obra audiovisual profundiza la narrativa del álbum y propone una experiencia que conecta música, identidad y territorio, tres ejes que atraviesan el proyecto. La inspiración nace de un viaje físico a Santo Domingo, capital de República Dominicana, que terminó convirtiéndose en un recorrido emocional marcado por el barrio, la cultura y la búsqueda de nuevos horizontes artísticos.

Un puente musical entre Buenos Aires y el Caribe

El álbum "Santo Domingo" se construye a partir de una fusión sonora que combina géneros urbanos con ritmos caribeños como merengue, bachata y dembow. De esta manera, el proyecto crea un puente cultural entre Buenos Aires y República Dominicana, una conexión que también se refleja en su propuesta visual.

El short film funciona como una extensión de esa idea: una narrativa que explora paisajes emocionales, historias de barrio y escenas que representan distintas facetas del universo que propone el disco.

Un relato audiovisual construido a partir de las canciones del álbum

La pieza cinematográfica recorre el álbum a través de distintas escenas que dialogan con algunos de sus tracks más representativos. Cada canción se convierte en un capítulo dentro de una historia mayor que atraviesa el proyecto.

Entre los temas que forman parte del recorrido aparecen "Solo", "Paraíso de los Malos" junto a Dano, "Lágrimas Negras", "Mi Reina", "Por Mi", "Rubiesita", "Te Choko", "Santo Domingo" y "La Botella" junto a Omega.

Cada uno de estos momentos aporta una atmósfera distinta: desde escenas íntimas atravesadas por nostalgia y amor, hasta situaciones de celebración, baile y energía nocturna que reflejan la intensidad de la cultura caribeña.

El resultado es un recorrido visual que amplía el concepto del álbum y refuerza la relación entre historia personal, territorio y música.

Dos territorios, una misma historia

Al igual que el disco, el short film mantiene como eje el diálogo entre dos mundos: la Villa 31 en Buenos Aires y los barrios de Santo Domingo.

Ambos territorios comparten una historia marcada por la búsqueda de oportunidades, la cultura popular y la resiliencia, elementos que aparecen reflejados a lo largo de la narrativa visual.

A través de estas imágenes, MHTRESUNO construye un relato donde conviven la celebración, la amistad, la rivalidad, el amor y la redención, temas que atraviesan tanto el álbum como la experiencia cotidiana de millones de jóvenes latinoamericanos.

Una nueva etapa artística para MHTRESUNO

Con "Santo Domingo", el artista consolida una etapa de evolución en su carrera marcada por la exploración de nuevos géneros, la expansión internacional y una narrativa cada vez más cercana al lenguaje cinematográfico.

El short film reafirma esa búsqueda y se presenta como una extensión natural del proyecto musical: una obra que combina sonido, narrativa y paisaje para fortalecer la identidad artística de MHTRESUNO.

Un universo creativo que sigue creciendo

Este nuevo lanzamiento confirma el momento de crecimiento que atraviesa el artista. Con una propuesta que dialoga con los sonidos del Caribe y, al mismo tiempo, mantiene una mirada profunda sobre su barrio, MHTRESUNO continúa construyendo un universo propio donde conviven calle, ambición y una fuerte necesidad de contar su historia.

La expansión visual de "Santo Domingo" demuestra que su proyecto artístico ya no se limita a la música: ahora también se transforma en cine, narrativa y cultura.