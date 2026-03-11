Maria Becerra habló del dolor por la pérdida de sus embarazos: "No sé qué me pasa"

La vida personal de Maria Becerra volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de los escenarios y los éxitos musicales. La cantante decidió abrir su corazón y hablar con total sinceridad sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar: la pérdida de sus embarazos y la incertidumbre médica que todavía no logra resolver.

En medio de ese proceso doloroso, la artista encuentra contención en su pareja, J Rei, y en el apoyo constante de sus fanáticos, que la acompañan desde las redes sociales y en cada paso de su carrera. Con apenas 26 años, la intérprete intenta transitar la situación con resiliencia, priorizando su salud y buscando respuestas médicas que todavía no aparecen.

El difícil camino de estudios y preguntas sin respuesta

Luego de atravesar dos embarazos ectópicos, la cantante habló con Teletrece de Chile y explicó en detalle el proceso médico que está viviendo para entender qué ocurrió con su cuerpo.

La artista describió el desgaste físico y emocional que implica el camino de los estudios constantes.

"No es simplemente que perdés embarazos y ya, sino que es un camino de estudios de nunca acabar, de que te saquen sangre, de que te hagan cultivos todo el tiempo. Es agotador", explicó con sinceridad.

La incertidumbre es uno de los aspectos que más le pesa en este momento. La falta de un diagnóstico claro la mantiene en una situación difícil de procesar.

"Estoy un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa", confesó.

Además, profundizó sobre el desconcierto que le generan los resultados médicos.

"Todos los estudios salen bien y entonces ¿qué es lo que tengo? Entonces creo que estoy en esa etapa como un poco medio de frustración, desesperación, de no estar encontrando qué es", agregó.

@teletrece María Becerra se encuentra en Chile para promocionar su disco Quimera. Es en este contexto que conversó con T13 en una íntima entrevista donde abordó el embarazo ectópico que tuvo en septiembre pasado. Este tipo de embarazos no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo fecundado no puede sobrevivir. Asimismo, el aumento de tejido puede provocar un sangrado que ponga en riesgo la vida de no ser tratado. "Estoy frustrada con el no saber qué es lo que me pasa", señaló la artista. %u266C original sound - T13

El problema de salud que cambió su vida y su música

El impacto de esta situación no solo afectó su vida personal, sino también su carrera artística.

Durante una entrevista con Devon Rodríguez, la cantante recordó el episodio que marcó un antes y un después: el segundo embarazo ectópico que sufrió y que la llevó a estar internada en abril de 2025.

"Tenía un álbum completamente listo, pero luego casi me muero. Tuve un problema de salud, un problema grande", contó "La Nena de Argentina".

Esa experiencia extrema la llevó a replantear completamente su proyecto musical.

"Borré todo mi disco. Pensé: ‘Casi me muero. Estoy pensando en otras cosas. Quiero contar otras historias y experiencias'", relató.

A partir de ese momento nació un nuevo proyecto creativo que terminó convirtiéndose en su último trabajo.

"Así que compuse un disco nuevo que se llama Quimera y me salvó la vida", expresó sobre el álbum que surgió en medio de uno de los momentos más delicados de su vida.

La decisión de priorizar su bienestar antes de volver a intentarlo

A pesar del dolor que implicaron las pérdidas gestacionales, la cantante intenta atravesar este momento con calma y sin presiones.

La artista dejó en claro que, por ahora, su principal objetivo es comprender qué ocurre con su salud antes de volver a pensar en la maternidad.

"La incertidumbre es feísima. Por suerte, a mí nada me apura, soy joven", afirmó.

Actualmente, junto a su pareja J Rei, decidieron no intentar un nuevo embarazo hasta tener respuestas médicas.

"Priorizo mi salud ante todo. Hasta que yo no sepa qué tengo, no pienso volver a intentar nada", sostuvo con firmeza.

Resiliencia, música y esperanza para el futuro

Mientras continúa con estudios médicos y controles constantes, Maria Becerra intenta transformar el dolor en aprendizaje y en nuevas historias para contar a través de su música.

El acompañamiento de J Rei y el cariño de sus seguidores funcionan como un sostén emocional en un proceso que todavía busca respuestas. Aun en medio de la incertidumbre, la artista mantiene la mirada puesta en el futuro, convencida de que primero necesita entender su salud para luego volver a pensar en el sueño de ser madre.