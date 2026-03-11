Fiesta Poppa! llega a Vorterix con Ale Sergi como DJ y una tarde dedicada al universo del pop

La música pop tendrá su gran celebración el próximo 25 de abril con una nueva edición de Fiesta Poppa!, que desembarcará en Teatro Vorterix con una propuesta pensada para disfrutar desde la tarde.

El evento se realizará de 17 a 22 horas y estará abierto a todo público, con una experiencia que combina música, participación del público y un recorrido por los grandes éxitos del género.

En esta ocasión, la fiesta contará por primera vez con la crew completa, encabezada por Ale Sergi, quien participará como DJ headliner con un set especial dedicado al universo del pop.

Ale Sergi y una selección musical pensada para bailar

Conocido por su trabajo al frente de Miranda!, Ale Sergi llegará a la cabina de Poppa! para mostrar otra de sus facetas artísticas.

El músico, compositor y productor presentará un DJ set especialmente curado, con una selección que recorrerá distintas etapas y estilos del pop, combinando clásicos, hits contemporáneos y canciones que marcaron generaciones.

La propuesta promete convertir al Teatro Vorterix en una gran pista de baile desde temprano.

Una cabina con referentes del pop

La jornada también contará con sets de otros nombres ligados a la escena pop:

Ludo Morell

Miss Jeanette

Kamesound

Cada uno aportará su mirada musical dentro del género, creando un recorrido que mezcla nostalgia, actualidad y nuevas tendencias.

El anuncio oficial del evento

Karaoke, invitados sorpresa y participación del público

Uno de los momentos más esperados de Fiesta Poppa! será nuevamente el karaoke en vivo, donde el público podrá subirse al escenario y cantar frente a todos.

Además, durante la tarde habrá sorteos y premios especiales, sumando aún más interacción con los asistentes.

El karaoke también contará con la presencia de un artista invitado sorpresa, que interpretará un cover pop y una canción de su propio repertorio.

En ediciones anteriores participaron figuras como Joaquín Levinton, Marcelo Moura, BB Asul y el dúo Plastilina, lo que alimenta la expectativa sobre quién será el próximo invitado.

Una experiencia que une generaciones

Fiesta Poppa! nació como una propuesta impulsada desde el universo creativo de Miranda! junto a Agencia APA!, con la intención de celebrar la música pop en todas sus expresiones.

La selección musical está curada por Ale Sergi, Miss Jeanette, Ludo Morell y Kamesound, quienes aportan distintas miradas dentro del género.

Más que una simple fiesta, el evento propone una experiencia cultural y emocional, donde los clásicos, los hits actuales y las nuevas voces del pop conviven en un mismo espacio.

Un punto de encuentro para los fans del pop

Con música, karaoke, invitados sorpresa y un ambiente pensado para compartir, Fiesta Poppa! se consolida como un punto de encuentro para quienes disfrutan del pop en todas sus variantes.

La edición del 25 de abril en el Teatro Vorterix promete repetir la energía de las ediciones anteriores y volver a reunir a distintas generaciones alrededor de canciones que forman parte de la memoria colectiva del género.