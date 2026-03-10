Charlie Puth presenta "Home" con Hikaru Utada, un adelanto íntimo de su próximo disco

Con millones de reproducciones en todo el mundo y una carrera marcada por éxitos internacionales, Charlie Puth vuelve a ubicarse en el centro de la escena musical. El cantante, compositor y productor estadounidense presentó su nuevo sencillo "Home" junto a la reconocida artista japonesa Hikaru Utada, un lanzamiento que anticipa la llegada de su próximo álbum.

La canción forma parte de "Whatever's Clever!", el cuarto disco de estudio del músico, que saldrá el 27 de marzo a través de Atlantic Records. El estreno del single también llegó acompañado por un video oficial dirigido por Hunter Moreno, que refuerza el tono emotivo de la canción.

"Home", una canción con un significado especial

Lejos de tratarse de un simple adelanto musical, "Home" tiene una historia profundamente personal para Charlie Puth. El propio artista reveló que la canción está inspirada en su vida familiar y en su relación con su esposa.

"Home fue escrita para mi mejor amiga, mi esposa y la futura madre de nuestro primer hijo. Brooke ha cambiado mi vida para mejor y me ha dado una nueva perspectiva sobre por qué y dónde pertenezco en este mundo. Todo tiene sentido con ella", explicó el músico.

Además, el cantante destacó la importancia de la colaboración con la artista japonesa.

"Tener el honor de que una de mis artistas favoritas, Hikaru Utada, participe en esta canción conmigo es un verdadero regalo. Ella le da una profundidad y una belleza por las que estoy muy agradecido. ¡Es increíble! Espero que la disfruten tanto como yo disfruté hacerla", agregó.

La mirada de Hikaru Utada sobre la colaboración

Para Hikaru Utada, una de las figuras más influyentes de la música asiática, el proyecto también tuvo un significado especial desde el punto de vista creativo.

"Como compositora y oyente, me resultó evidente cuando escuché por primera vez la maqueta de ‘Home' que era una canción profundamente personal para Charlie, que viene directamente de su corazón", expresó.

La artista también remarcó el desafío artístico que implicó trabajar en un tema bilingüe.

"Fue un desafío muy divertido contribuir con letras en japonés a una canción en inglés, desde crear rimas en idiomas con fonéticas tan distintas hasta sorprenderme con el hermoso trabajo de Charlie en el coro en japonés. Espero que todos disfruten esta canción bilingüe y su mensaje universal", señaló.

El álbum "Whatever's Clever!" y sus grandes invitados

El nuevo trabajo discográfico de Charlie Puth promete reunir una variedad de estilos y colaboraciones. "Whatever's Clever!" contará con varios artistas invitados que aportarán distintas improntas al proyecto.

Entre los nombres que participan del álbum aparecen Coco Jones, Hikaru Utada, Jeff Goldblum, Kenny G, Kenny Loggins, Michael McDonald y Ravyn Lenae.

Tracklist de "Whatever's Clever!"

Changes

Beat Yourself Up

Cry (con Kenny G )

Washed Up

New Jersey (con Ravyn Lenae )

Don't Meet Your Heroes

Home (con Hikaru Utada )

Hey Brother

Sideways (con Coco Jones )

Love in Exile (con Michael McDonald y Kenny Loggins )

Until It Happens to You (con Jeff Goldblum )

I Used to Be Cringe

Una gira mundial que comenzará en Estados Unidos

El lanzamiento del álbum llegará acompañado por una intensa agenda de shows. Charlie Puth iniciará su gira WHATEVER'S CLEVER! Tour el 22 de abril en el Viejas Arena de San Diego, en Estados Unidos.

Luego continuará con presentaciones en Norteamérica, Europa y Reino Unido, con fechas programadas durante los meses de junio y julio.

En medio de este gran momento profesional, el artista también protagonizó uno de los momentos más comentados del último Super Bowl LX, donde interpretó una versión emotiva del himno estadounidense "The Star-Spangled Banner" en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Acompañado por una orquesta y por Kenny G, y tocando su característico piano Rhodes, su presentación fue seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.

Una carrera llena de éxitos internacionales

A lo largo de los últimos años, Charlie Puth se consolidó como uno de los creadores de hits más constantes de la industria musical. El artista acumula más de 35 mil millones de reproducciones y cuenta con nueve sencillos multiplatino, entre ellos "Attention", "We Don't Talk Anymore" y "See You Again".

Su trayectoria incluye cuatro nominaciones al GRAMMY, tres Billboard Music Awards, un Critics' Choice Award y una nominación al Globo de Oro.

Además, participó en éxitos globales de otros artistas, como "Stay", el tema de The Kid Laroi y Justin Bieber que coescribió y coprodujo y que lideró el Billboard Global 200 durante once semanas.

Un adelanto que marca el tono del nuevo álbum

Con "Home", Charlie Puth comienza a mostrar el espíritu de "Whatever's Clever!", un proyecto que mezcla emoción, colaboraciones de alto nivel y nuevas búsquedas musicales.

A pocas semanas del lanzamiento del disco, el artista abre la puerta a una etapa que promete consolidar aún más su lugar dentro de la escena pop internacional. Mientras crece la expectativa por el álbum completo, esta nueva canción ya deja en claro que el próximo capítulo de su carrera estará marcado por una mirada más personal y emotiva.



