De la música a la pantalla: L-Gante y La Joaqui apuestan fuerte a una nueva serie cargada de calle

El universo del trap y la música urbana sigue expandiéndose más allá de los escenarios. En ese contexto, L-Gante y La Joaqui vuelven a apostar por la actuación con su participación en la serie Amor animal, una producción que ya comienza a generar expectativa antes de su estreno.

La noticia, difundida inicialmente por La Pavada de Diario Crónica, despertó rápidamente la atención de los fanáticos del género urbano. No es casual: ambos artistas cuentan con una fuerte presencia en la escena musical y una conexión directa con el público joven.

Ahora, esa energía se trasladará a la pantalla en una historia que promete combinar romance, tensiones y el universo de las bandas.

El camino de L-Gante frente a las cámaras

Para L-Gante, este nuevo proyecto llega después de varias experiencias dentro de la ficción. El cantante ya había participado en Franklin, historia de un billete en 2022, donde compartió escenas con actores consagrados como Luis Brandoni y Germán Palacios.

Más adelante volvió a la pantalla con la serie En el barro, donde interpretó a Ciro, un personaje que lo llevó a compartir escenas con China Suárez.

Ese recorrido le permitió sumar rodaje como actor y explorar una faceta distinta dentro de su carrera artística.

En Amor animal, sin embargo, su rol todavía permanece en secreto. Algunas versiones indican que podría involucrarse en la trama vinculada a las pandillas que forman parte central de la historia.

El regreso de La Joaqui a la ficción

La historia actoral de La Joaqui también tiene antecedentes fuertes. Su paso por El Marginal 2 dejó escenas muy comentadas por el público.

En esa serie interpretó a Mecha, la novia de Diosito, personaje de Nicolás Furtado, y logró destacarse en un papel que generó gran repercusión entre los seguidores de la ficción.

Después de aquella experiencia, la artista se enfocó en su carrera musical y también incursionó en la televisión como jurado en Got Talent Argentina.

Con Amor animal, vuelve a ponerse frente a las cámaras en un rol que todavía se mantiene bajo reserva.

Una serie que mezcla música, amor y conflicto

La nueva producción dirigida por Fendrik y Hernández apunta a convertirse en uno de los estrenos fuertes del año. La historia combina romance, rivalidades entre bandas y un entorno atravesado por la cultura urbana.

Dentro de ese escenario, la presencia de L-Gante y La Joaqui suma autenticidad al relato. Ambos representan de manera directa el universo musical que la serie busca retratar.

Además, el proyecto cuenta con la producción de Ortega, un nombre asociado a varias ficciones que lograron impacto en la televisión argentina.

Expectativa por el estreno

El interés alrededor de Amor animal crece a medida que se conocen nuevos detalles de la producción. La mezcla de actores, músicos y una trama ligada al trap genera curiosidad entre los seguidores del género.

El estreno está previsto para el 20 de marzo, fecha en la que finalmente se revelará qué personajes interpretarán L-Gante y La Joaqui dentro de esta historia atravesada por la pasión, la música y la vida en la calle.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo alrededor de una serie que promete capturar el pulso del movimiento urbano y llevarlo directamente a la pantalla.

Una serie que promete dar que hablar

Amor animal se perfila como una de las apuestas más comentadas del año dentro de la ficción argentina. La combinación de música urbana, historias de amor y conflictos entre bandas genera un clima de expectativa que crece a medida que se conocen más detalles del proyecto.

La presencia de L-Gante y La Joaqui suma un atractivo especial para el público que sigue de cerca el movimiento urbano. Ahora, la gran incógnita pasa por descubrir cómo se integrarán sus personajes a la trama y qué impacto tendrán dentro de este universo atravesado por la pasión, la calle y el trap.