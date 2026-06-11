Blair presenta su primera Spotify Session junto a Marilina Bertoldi y sorprende con una versión de Soda Stereo

Blair continúa consolidando uno de los proyectos más interesantes de la nueva escena musical argentina. Luego de ser reconocida como Mejor Nueva Artista en los Premios Gardel, la cantante presentó su primera Spotify Session, una propuesta que reimagina el universo de su álbum "Bar Scorpios" bajo una nueva mirada artística.

La sesión forma parte del reconocido programa global de Spotify que invita a distintos artistas a reinterpretar su repertorio en formatos especialmente concebidos para la plataforma. En esta oportunidad, la dirección artística estuvo a cargo de Marilina Bertoldi, mientras que Dana Campanello fue la responsable de la dirección audiovisual.

Blair presentó su primera Spotify Session con dirección artística de Marilina Bertoldi y realización audiovisual de Dana Campanello

A lo largo de la producción, Blair revisita canciones como "Rabia al corazón", "Hombre roto" y "Nunca lo van a entender", llevándolas hacia un terreno más crudo, intenso y emocional. La propuesta mantiene la estética y el imaginario de "Bar Scorpios", aunque introduce nuevos elementos narrativos que anticipan el comienzo de una nueva etapa artística.

Uno de los momentos más destacados de la sesión llega con la reinterpretación de "Entre caníbales", clásico de Soda Stereo que la artista resignifica junto a un cuarteto de cuerdas. La nueva versión aporta una atmósfera más dramática e íntima, sumando una lectura personal a una de las canciones más emblemáticas del rock argentino.

La artista reversionó "Entre caníbales" de Soda Stereo

Con esta Spotify Session, Blair reafirma su identidad artística y amplía los límites de su obra, combinando sensibilidad, potencia interpretativa y una fuerte búsqueda estética.

Mientras tanto, la artista ya se prepara para un nuevo capítulo en su carrera. El próximo 18 de septiembre se presentará en Deseo para despedir oficialmente "Bar Scorpios" y dar inicio a una nueva etapa musical. Las últimas entradas para el show ya se encuentran disponibles.