Paulo Londra llega a Netflix: "1%" fue elegida para cerrar la película de Dibu Martínez

Paulo Londra suma un nuevo hito a su carrera internacional. Su reciente lanzamiento "1%", interpretado junto a Eladio Carrión, fue elegido como tema de cierre de la película de Netflix "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", ya disponible en la plataforma.

La producción narra el recorrido de Emiliano Martínez desde sus inicios en Mar del Plata hasta convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol mundial y un héroe para la Selección Argentina.

La película de Netflix repasa el camino de Emiliano Martínez

La elección de "1%" no fue casual. La canción transmite un mensaje centrado en la superación personal, la disciplina y la búsqueda constante de nuevos objetivos, valores que también atraviesan la historia del arquero argentino.

Con una base de trap y hip hop cargada de energía, Paulo Londra y Eladio Carrión construyen una canción inspiradora que plantea que todo lo conseguido hasta el momento representa apenas una pequeña parte del potencial que todavía queda por desarrollar.

1%", la canción de Paulo Londra junto a Eladio Carrión, fue elegida como tema de cierre del documental

El tema se convirtió rápidamente en una de las apuestas más fuertes de esta nueva etapa artística de Londra, reafirmando su capacidad para conectar con mensajes de esfuerzo, perseverancia y crecimiento personal.

Ahora, con su presencia en una producción de alcance global como Netflix, "1%" amplía aún más su impacto y acompaña el cierre de una historia que celebra el sacrificio, la resiliencia y la búsqueda de los sueños, valores que unen tanto a Paulo Londra como a Emiliano "Dibu" Martínez.