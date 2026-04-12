La explicación del técnico del Aston Villa sobre la ausencia de Dibu Martínez: "No se sentía cómodo para jugar"





La preocupación creció para la Selección Argentina cuando Emiliano Dibu Martínez abandonó la entrada en calor del partido del Aston Villa ante el Nottingham Forest. Y luego el entrenador del equipo en el que juega el arquero argentino, Unai Emery, dio mayores precisiones de lo ocurrido.

"Estaba sintiendo algo en el posterior. Nos comentó durante el calentamiento que no se sentía cómodo para jugar", expresó el DT español que tuvo que recurrir al arquero suplente para el encuentro.

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Ante la pregunta de cómo seguirá la evaluación del Dibu, si le harán estudios y cuándo podrá estar disponible, Emery fue conciso: "No lo vi todavía, no hay noticias", agregó.

Esto genera incertidumbre en el futuro del arquero campeón del mundo en 2022, sobre todo a poco menos de dos meses del comienzo de una nueva cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

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%u26D4%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

Ahora Lionel Scaloni deberá estar atento a los próximos días para ver como sigue la situación de uno de los pilares de la Selección argentina desde que comenzó su ciclo.











