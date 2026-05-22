Atención Selección Argentina: se conoció la lesión de Dibu Martínez y el tiempo que demandará su recuperación

A poco menos de un mes del inicio del Mundial 2026, se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el arquero de la Selección Argentina sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha, un tema que no le impidió jugar la final de la Europa League con el Aston Villa.

Pese a la dolencia física, se espera que Dibu llegue sin problemas al debut del elenco Abiceleste en la Copa del Mundo, aunque sí se perdería los amistosos previos.

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Recordemos que el arquero se lesionó en la entrada en calor del encuentro con los Villanos en Hungría: "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó tras el encuentro.

Luego, a pocas horas de su último compromiso, el marplatense se sometió a estudios y los resultados arrojaron que sufrió una pequeña fractura en su dedo y si bien no necesitará una intervención quirúrgica, tendrá para 20 días de recuperación.

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De esta manera, todo indica que el campeón del Mundo no jugará contra Honduras -el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas- y ante Islandia -el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama-.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. Recordemos que el estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en Kansas.