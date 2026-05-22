La Serie A premió a Lautaro Martínez y Nico Paz: los detalles
Luego de protagonizar un buen año, la Serie A consideró de gran manera a Lautaro Martínez y a Nico Paz.
Pese a que todavía falta una fecha para el final, la Serie A comenzó a entregar los premios para los mejores jugadores de la temporada y le otorgó menciones a Lautaro Martínez y a Nico Paz.
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El Toro, figura del Inter campeón, terminó como goleador con 17 tantos, aportó seis asistencias y fue elegido como el mejor delantero del campeonato.
Por su parte, el volante de 21 años fue una de las revelaciones en un Como que se aseguró jugar la Europa League y buscará llegar a los puestos de Champions League.
Con 12 conquistas y seis pases decisivos, quien de no mediar inconvenientes, irá al Mundial 2026 con la Selección Argentina, fue galardonado como el mediocampista más determinante del Calcio.
Además, el MVP del campeonato fue el defensor del Neroazzurro Federico Dimarco, que convirtió seis goles y fue el máximo asistidor con 17 cesiones.
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La Serie A eligió a sus mejores jugadores de la temporada: todos los premios
- Mejor arquero: Mile Svilar (Roma)
- Mejor defensor: Marco Palestra (Cagliari)
- Mejor volante: Nicolás Paz (Como 1907)
- Mejor delantero: Lautaro Martínez (Inter)
- Mejor estrella en ascenso: Kenan Yildiz (Juventus)
- Mejor jugador: Federico Dimarco
- Mejor entrenador: Cristian Chivu (Inter)
- Momento Fair Play de la temporada: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)