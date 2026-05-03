Con Lautaro Martínez como capitán, Inter se consagró campeón de la Serie A

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina tuvo una buena noticia. Es que Lautaro Martínez volvió a gritar campeón con el Inter de Italia. El delantero, surgido de las inferiores de Racing, levantó un nuevo trofeo de la Serie A tras la victoria de su equipo por 2-0 ante el Parma, con goles de Marcus Thuram y Henrikh Mkhitaryan.

Con este resultado, el Nerazzurri (21 títulos locales) selló una diferencia imposible de remontar en la tabla porque alcanzó los 82 puntos en el campeonato y le sacó 12 unidades de ventaja a Napoli cuando quedan apenas nueve en juego, asegurándose así el título con tres fechas de anticipación.

%uD83C%uDFC6%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9%u26AB%uD83D%uDD35 #SerieA El glorioso Inter de Milán es el campeón del Calcio italiano.



Su victoria sobre Parma le permitió a los nerazzurri sellar la consagración en la fecha 35. El cuadro lombardo obtiene su 21ª Serie A. pic.twitter.com/SijaZhcEZx — TERADEPORTES (@Teradeportes) May 3, 2026

Más allá de la consagración colectiva, la jornada tuvo un condimento especial para el Toro. Es que luego de perderse los últimos tres partidos por lesión, regresó a las canchas e ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo. Y pese al contratiempo físico, el bahiense metió una asistencia para dejar bien en alza su figura.

A tal punto que el centrodelantero y capitán del Inter culminó como el máximo artillero del plantel: 16 goles y, además, repartió seis asistencias en 27 presencias.

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LOS TÍTULOS DE LAUTARO MARTÍNEZ EN EL INTER DE ITALIA

Con este flamante Scudetto, el tercero en su carrera, el Toro sumó una nueva copa a su palmarés personal. Ya son 12 los trofeos oficiales que cosechó en su trayectoria, ocho de ellos con la camiseta del Inter, mientras que los cuatro restantes se dieron con la Selección Argentina.

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A todo esto, el ex Academia podría sumar una nueva vuelta olímpica a su rica historia. Es que el Inter jugará, el próximo miércoles 13 de mayo, la final de la Copa Italia frente a la Lazio.