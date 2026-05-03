Jannik Sinner arrasó a Alexander Zverev y se consagró campeón del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué atraviesa el mejor momento de su carrera y se quedó con el título en el Masters 1000 de Madrid tras aplastar al alemán Alexander Zverev (2°) por 6-1 y 6-2 en apenas 57 minutos de juego.

La final fue un monólogo absoluto del número uno del mundo, que no le dio opciones a su rival en ningún tramo del partido. Con un tenis que combina consistencia en los momentos clave y una contundencia letal para cerrar puntos, Sinner dominó de principio a fin.

Jannik Sinner con el trofeo del Masters 1000 de Madrid.

Dominio total y racha histórica

El título en Madrid marca el cuarto trofeo consecutivo para Sinner y confirma un dominio impactante en el circuito. El italiano suma además cinco consagraciones seguidas en torneos Masters 1000, tras sus conquistas en París 2025, Indian Wells, Miami Open y Montecarlo en esta temporada.

En su camino al título, Sinner superó al francés Benjamin Bonzi (único que logró arrebatarle un set), al danés Elmer Moller, al británico Cameron Norrie (19°), al español Rafael Jódar y al francés Arthur Fils (21°).

Ranking ATP: Sinner con una ventaja cada vez mayor

Con esta consagración, Sinner amanecerá el lunes con 14.350 puntos en el ranking de la ATP, ampliando a más de 1.300 unidades su ventaja sobre su principal perseguidor, el español Carlos Alcaraz.

Roma, el último desafío

La próxima parada será el Masters de Roma, donde Sinner irá en busca del único Masters 1000 que aún no figura en su palmarés. De conseguirlo, se sumaría a un selecto grupo encabezado por Novak Djokovic, único en ganar al menos dos veces cada torneo de esta categoría.

Zverev, sin respuestas

Del otro lado, Alexander Zverev continúa sin poder encontrar soluciones ante Sinner. El alemán aún no logró títulos en la temporada y acumula cinco derrotas consecutivas frente al italiano en torneos Masters 1000, una tendencia que evidencia la brecha actual entre ambos.