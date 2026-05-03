Los Pumitas hicieron historia: triunfo inédito ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20
Los Pumitas lograron un triunfo impresionante al vencer a Nueva Zelanda M20 en el Rugby Championship M20: es la primera victoria argentina ante los Baby Blacks en la categoría y un resultado clave tras la caída en el debut.
Los Pumitas lograron un triunfo histórico al vencer 25 a17 a Nueva Zelanda M20 en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20. Se trata de la primera victoria frente a los Baby Blacks en esta categoría.
El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda mostró una gran respuesta luego de la caída inicial ante Sudáfrica M20 por 48-21. Esta vez, Argentina jugó con solidez, orden y carácter frente a una de las grandes potencias del rugby juvenil.
Los puntos del triunfo argentino
Los tantos de Los Pumitas llegaron gracias a los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal. Serpa también sumó un penal clave para sostener la ventaja en un partido que Argentina dominó con personalidad de principio a fin.
Un triunfo con peso histórico
La victoria cobra aún más valor si se tienen en cuenta los antecedentes recientes: Nueva Zelanda se había impuesto 43-20 en 2024 y 75-21 en 2025, ambos por el mismo torneo.
Próximo partido de Los Pumitas
Con este resultado, Argentina se recupera en el certamen y cerrará su participación el sábado 9 de mayo desde las 9 frente a Australia M20, nuevamente en Port Elizabeth.