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Los Pumitas hicieron historia: triunfo inédito ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

Los Pumitas lograron un triunfo impresionante al vencer a Nueva Zelanda M20 en el Rugby Championship M20: es la primera victoria argentina ante los Baby Blacks en la categoría y un resultado clave tras la caída en el debut.

Juan Riera
Juan Riera

Los Pumitas lograron un triunfo histórico al vencer 25 a17 a Nueva Zelanda M20 en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20. Se trata de la primera victoria frente a los Baby Blacks en esta categoría. 

El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda mostró una gran respuesta luego de la caída inicial ante Sudáfrica M20 por 48-21. Esta vez, Argentina jugó con solidez, orden y carácter frente a una de las grandes potencias del rugby juvenil. 

Los puntos del triunfo argentino

Los tantos de Los Pumitas llegaron gracias a los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal. Serpa también sumó un penal clave para sostener la ventaja en un partido que Argentina dominó con personalidad de principio a fin.

Un triunfo con peso histórico

La victoria cobra aún más valor si se tienen en cuenta los antecedentes recientes: Nueva Zelanda se había impuesto 43-20 en 2024 y 75-21 en 2025, ambos por el mismo torneo.

Próximo partido de Los Pumitas

Con este resultado, Argentina se recupera en el certamen y cerrará su participación el sábado 9 de mayo desde las 9 frente a Australia M20, nuevamente en Port Elizabeth.

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