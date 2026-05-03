Racing vs. Huracán, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing Club recibirá hoy domingo a Huracán, desde las 16 en el Cilindro de Avellaneda, por el reprogramado de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien tendrá como asistentes a Diego Bonfá y Erik Grunmann, mientras que Lucas Comesaña será el cuarto árbitro. Además, Yamil Possi estará en el VAR y Laura Fortunato en el AVAR.

La Academia de Gustavo Costas llega en su peor momento, ya que apenas ganó un partido en los último siete en todas las competencias y en el Torneo Apertura 2026, está obligado a llevarse los tres puntos para meterse entre los ocho mejores del Grupo B y asegurarse un lugar en los playoffs. En caso de empatar dependerá de otros partidos, mientras que si pierde no tendrá chances de avanzar.



Huracán, por su parte, está octavo con 21 unidades y afronta el mismo panorama que Racing, donde el triunfo le asegurará un lugar entre los ocho mejores y una igualdad, lo hará depender de otros resultados, aunque también está la posibilidad de que pierda y aún así clasifique.

Probables formaciones Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Baltasar Rodríguez. DT: Gustavo Costas

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Juan Bisanz, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez

Cómo ver en vivo Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Racing Club de Avellaneda y Huracán por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por ESPN, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.