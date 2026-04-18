Racing sufre bajas por lesión: Costas define el equipo ante Aldosivi con cambios obligados

Racing Club de Avellaneda confirmó a través de un parte médico las lesiones de Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez y Santiago Solari, y el entrenador Gustavo Costas ya perfila cambios en el equipo para enfrentar a Aldosivi este domingo desde las 13.30 en Mar del Plata.

La baja más sensible es la de Solari, quien iba a ser titular pero quedó descartado por una sobrecarga en el recto anterior derecho. El delantero no podrá regresar al equipo luego de haber estado en el banco en la derrota 3-2 frente a Botafogo por la Copa Sudamericana, por lo que Tomás Conechny se mantendrá desde el arranque.

Estos son los convocados para enfrentar mañana a Aldosivi %uD83D%uDCAA pic.twitter.com/dCSKt1FaAR — Racing Club (@RacingClub) April 18, 2026

En tanto, Rodríguez sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y Martirena una distensión en el aductor derecho, por lo que tampoco estarán disponibles. Ante este panorama, Costas prepara dos modificaciones en la defensa: el ingreso de Agustín García Basso y Adrián Fernández para rearmar la última línea.

De cara al encuentro en Mar del Plata, el técnico mantiene una duda en el ataque entre Gonzalo Sosa y Duván Vergara, quienes compiten por un lugar en el once titular.

A la espera de la confirmación oficial, Racing formaría con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Toto Fernández; Conechny, Adrián Martínez y Sosa o Vergara.

Con varias bajas importantes, Racing buscará reponerse y sumar fuera de casa en un partido clave para sus aspiraciones.