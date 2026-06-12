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El tierno perrito que acertó los resultados de la NBA y ahora predijo el Mundial 2026: ¿Cómo le irá a la Selección Argentina?

Se llama Lilo, es famoso por acertar resultados en la NBA y ya definió quiénes pasarán a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

SGorostiaga
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El Mundial 2026 ya se juega en Estados Unidos, México y Canadá, pero en las redes sociales la atención se la está llevando un personaje inesperado dándole suerte a algunas selecciones.

Se trata de Lilo, un perro de raza Corgi que se volvió viral en la cuenta de Instagram "aircorg" -donde supera los 467 mil seguidores- tras saltar a la fama por acertar los ganadores de los play-offs de la NBA. Ahora, el tierno "oráculo" aplicó su técnica para definir quiénes clasificarán en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El mecanismo es simple y efectivo: los dueños le tiran una pelota desde una escalera, el perro la cabecea con precisión y el tacho con la bandera donde cae el balón define la posición exacta de cada selección.

Los sorpresivos pronósticos del perro mundialista


  • Grupo A: Avanzan Corea del Sur (1°) y México (2°). Afuera Sudáfrica y República Checa.

  • Grupo B: Clasifican Canadá y Suiza. Bosnia pelearía como mejor tercero y Qatar se queda afuera.

  • Grupo C: Sin equivalencias. Pasan Brasil en primer lugar y Marruecos en la segunda posición. Escocia y Haití eliminados.

  • Grupo D: Sorpresa total. Lidera Australia y el anfitrión Estados Unidos pasa segundo. Afuera Paraguay y Turquía.

  • Grupo E: Domina Alemania seguida por Costa de Marfil. Curazao busca el milagro como tercero y Ecuador queda eliminado.

  • Grupo F: El "can" viral ve fuerte a Japón que pasa como líder y Suecia en segundo lugar.

  • Grupo G: El seleccionado de Egipto daría el golpe al quedarse con el primer puesto, mandando a Bélgica al segundo lugar. Irán iría al repechaje de terceros y Nueva Zelanda cerraría la tabla.

  • Grupo H: La lógica imperó en el cabezazo de la mascota: clasifican España a la cabeza y Uruguay escoltando, dejando sin chances a Cabo Verde y Arabia Saudita.

  • Grupo I: En este grupo aparece el primer "batacazo" debido a que Noruega se impondría en el grupo ante Francia que quedaría segundo, Iraq queda en un tercer puesto y Senegal quedaría sin oportunidades de avanzar.

  • Grupo J: La selección Argentina quedaría en el primer puesto, sería acompañada por Jordania en un segundo lugar, Argelia buscaría posicionarse entre los mejores terceros y Austria completaría el grupo. 

  • Grupo K: Este grupo quedaría encabezado por Portugal; lo seguiría Colombia, República Democrática del Congo quedaría en un tercer puesto y lo cerraría Uzbekistán.

  • Grupo L: En el último grupo del mundial, Inglaterra avanzaría como primero; Croacia queda en un segundo puesto; Panamá queda tercero y Ghana se ubica en el último lugar.

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