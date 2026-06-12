El tierno perrito que acertó los resultados de la NBA y ahora predijo el Mundial 2026: ¿Cómo le irá a la Selección Argentina?

El Mundial 2026 ya se juega en Estados Unidos, México y Canadá, pero en las redes sociales la atención se la está llevando un personaje inesperado dándole suerte a algunas selecciones.

Se trata de Lilo, un perro de raza Corgi que se volvió viral en la cuenta de Instagram "aircorg" -donde supera los 467 mil seguidores- tras saltar a la fama por acertar los ganadores de los play-offs de la NBA. Ahora, el tierno "oráculo" aplicó su técnica para definir quiénes clasificarán en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El mecanismo es simple y efectivo: los dueños le tiran una pelota desde una escalera, el perro la cabecea con precisión y el tacho con la bandera donde cae el balón define la posición exacta de cada selección.

Los sorpresivos pronósticos del perro mundialista



