Las dudas de Lionel Scaloni en el once de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut ante Algeria obligará a Lionel Scaloni a reacomodar piezas del once titular de la Selección Argentina.

La baja del lateral izquierdo le plantea un dilema al entrenador, ya que no cuenta con un reemplazante natural en el puesto. Las dos alternativas son zagueros zurdos que pueden reconvertirse: Facundo Medina o Lisandro Martínez.

El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga. Ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central, pero en cuanto al segundo surge el dilema de si será Nicolás Otamendi o el propio Licha. En función de eso, saldrá el 3. Si el DT elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.

El otro interrogante en la formación para el estreno en el Kansas City Stadium es el 9. Es que el mediocampo es prácticamente un hecho que será la base que se viene sosteniendo desde las Eliminatorias: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Las dudas en el delantero centro tiene más que ver con la situación física de Julián Álvarez. Con ambos sanos, la Araña parece estar un paso por encima de Lautaro Martínez en la consideración del DT. Sin embargo, la molestia en el tobillo que lo dejó afuera de los dos amistosos y la falta de rodaje ponen en discusión quién será titular contra Argelia.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.