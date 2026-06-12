Boca va a la carga por Romaña y San Lorenzo sufre: cuál fue la primera oferta

A la espera de la firma de Rodolfo Arruabarrena, Boca ya empezó a rearmarse de cara al segundo semestre del año y realizó la primera oferta del mercado de pases por Jhohan Romaña.

Si bien lo había sondeado en los últimos días , el Xeneize avanzó hoy y le acercó a San Lorenzo una propuesta de tres millones de dólares por el 100% del pase del zaguero central.

Sin embargo, la negociación no parece ser sencilla ya que la intención del Ciclón es renovar el contrato del colombiano que se vence en diciembre, aunque si no se llega a un acuerdo en 20 días, el jugador podrá hacer un preacuerdo con quien desee.

Además, también juegan otras dos cosas: una supuesta deuda por parte del Cuervo y las intenciones del mismo futbolista, quien en su entorno habría manifestado sus ganas de emigrar a Europa.

Por lo pronto, el mismo Romaña aclaró su situación en los últimos tiempos y descartó tener certezas sobre su futuro.

"Siempre lo mismo. Todos los mercados me quieren ensuciar a mí. No estoy libre. Ellos se están comunicando con mi abogado, pero no sé qué van a decidir", afirmó en una entrevista con el medio La Cicloneta.