San Lorenzo recupera a Romaña y a Vietto para el debut en la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta

San Lorenzo de Almagro ajusta detalles para su debut en la Copa Sudamericana, donde enfrentará este miércoles a Deportivo Recoleta en Paraguay, con novedades importantes para el entrenador Gustavo Álvarez.



La principal buena noticia para el Ciclón es la recuperación de Jhohan Romaña, quien volvió a entrenarse a la par del grupo y estará disponible para el encuentro. El defensor colombiano había jugado ante Estudiantes de La Plata, pero luego no pudo trabajar con normalidad hasta este lunes.

Su regreso representa un refuerzo clave en una defensa que viene golpeada por bajas sensibles.

Problemas en defensa y alternativas

San Lorenzo sufrió la lesión de Gastón Hernández en el partido ante Boca Juniors, cuando aún dirigía Damián Ayude. A esto se suma que Agustín García Basso no llegará, luego de que Racing Club se negara a transferirlo.

Vietto también está a disposición

Otra novedad positiva para Gustavo Álvarez es la recuperación de Luciano Vietto. El delantero no estuvo presente ante Estudiantes debido a una contractura muscular en el bíceps femoral izquierdo, pero ya está en condiciones de volver.

Álvarez, invicto en el arranque

El entrenador, que lleva dos partidos al frente del equipo, se mantiene invicto y buscará comenzar con el pie derecho en el plano internacional.