Boca hoy: el futuro de Claudio Úbeda pende de un hilo y Riquelme todavía no tomó una decisión

Ganarle a la Universidad Católica, clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y recobrar el buen clima que imperaba en el seno del plantel hasta hace unas semanas. Boca tiene por delante estos objetivos, mientras la dirigencia deberá determinar, al mismo tiempo, cuál será el futuro del entrenador Claudio Úbeda.

El partido del jueves próximo ante la U. Católica, sin dudas, será un punto de inflexión para el presente y el futuro Xeneize y, también, del Sifón, quien todavía no sabe si continuará al frente del equipo en los próximos meses.

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El vínculo de Úbeda con el club termina a fines de junio y, a días del receso, no hay señales de renovación ni charlas abiertas, una cuestión que también se había dado cuando Boca debía determinar el reemplazante de Miguel Ángel Russo.

Por ahora, en el horizonte, asoma el compromiso con el elenco chileno, clasificarse en el máximo certamen continental y, luego sí, encarar y planificar la segunda parte del año.

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El choque ante los dirigidos por Daniel Garnero será el último partido oficial del Xeneize antes del receso y, desde lo contractual, también podría ser el último de Úbeda como DT boquense.

Sin dudas, la situación recuerda lo que pasó a fines del año pasado, cuando Úbeda había quedado en la cuerda floja tras la eliminación frente a Racing en los cuartos de final del Clausura 2025 en La Bombonera. En ese momento, el hermetismo fue total hasta que el presidente Juan Román Riquelme lo ratificó contra todos los pronósticos.

En el escenario del momento, la falta de negociaciones alimenta los rumores y la incertidumbre y, además, deja en evidencia una situación insoslayable: el futuro del Sifón al frente del plantel depende de la 'final' de la semana próxima ante la U. Católica.