Los posibles escenarios que podrían dejar a Boca afuera de la Copa Libertadores

Después de haber quedado eliminado en el Torneo Apertura 2026, como local y ante Huracán, Boca se encuentra con el foco puesto en la Copa Libertadores, torneo en el que debería enderezar el rumbo en la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia.

Después de un comienzo prometedor, las derrotas consecutivas ante Cruzeiro, en Brasil, y ante Barcelona, en Ecuador, le complicaron en panorama y los dirigidos por Claudio Úbeda ahora se encuentran obligados a sumar frente al conjunto brasileño para depender de sí mismo en la búsqueda de los octavos de final del máximo torneo internacional.

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Con los últimos resultados, el grupo D ha quedado comprimido y los líderes son Universidad Católica y Cruzeiro (con 7 unidades), Boca aparece tercero, con 6 puntos, y Barcelona cierra con 3 unidades.

Dentro de esta difícil situación, Boca podría quedarse fuera del certamen en la siguiente jornada: la quinta de la fase de grupos. Si el elenco boquense llegase a perder ante Cruzeiro y Universidad Católica derrotase, el jueves, a Barcelona en Chile, los conjuntos brasileños y chilenos ascenderían a diez unidades y dejarían sin chances matemáticas a los dirigidos por el Sifón que, a falta de una jornada, no podrían alcanzar a sus rivales.

En este escenario, Boca quedaría al margen de la Libertadores pero se aseguraría su lugar en los 16avos. de la Copa Sudamericana, al terminar tercero en su zona. Incluso si Barcelona le ganase a Cruzeiro, en Brasil, en la última fecha y Boca volviese a perder, como local, ante Universidad Católica, ambos quedarían con 6 puntos pero el Xeneize tendría ventaja en el mano a mano con los ecuatorianos, tras el 3-0 en la Bombonera y la derrota 1-0 en Ecuador.

Más allá de esto, existe otra situación: si Boca pierde con Cruzeiro, en La Bombonera, pero Universidad Católica empata frente a Barcelona, el equipo argentino seguirá con vida y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo: si venciese a los chilenos alcanzaría los 9 puntos y así superaría a la Católica, que quedaría con 8.

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