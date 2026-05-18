Estudiantes se salió con la suya ante la AFA: la sanción contra Verón por el polémico pasillo ante Rosario Central quedó sin efecto

Después de varios meses de conflicto, Juan Sebastián Verón quedó nuevamente habilitado para ejercer como presidente de Estudiantes de La Plata. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió dar por cumplida la suspensión que pesaba sobre el dirigente y dejó sin efecto la sanción económica aplicada al club por el episodio del pasillo de espaldas frente a Rosario Central.

La decisión llegó luego de la apelación presentada por el Pincha ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), organismo al que acudieron tras considerar excesivas las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la AFA a fines de 2025.

A través de un comunicado oficial, Estudiantes confirmó la resolución: "La Asociación del Fútbol Argentino ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución".

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Y agregó: "De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario. El club agradece a socias, socios, hinchas y comunidad el acompañamiento sostenido a lo largo de todo este proceso".

Hay que recordar que el conflicto se originó luego de que la AFA le otorgará al Canalla el título "Campeón de Liga", por ser el equipo que más puntos sacó en todo el año. Desde Estudiantes habían cuestionado una supuesta votación interna dentro de la AFA vinculada a la creación de dicho reconocimiento y, en medio de ese clima de tensión y en señal de protesta, el plantel realizó un pasillo de honor al campeón de espaldas en su duelo de octavos de final del Torneo Clausura 2025.

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A raíz de aquel episodio, Verón recibió una suspensión de seis meses para ejercer actividades vinculadas al fútbol por "conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio", según el artículo 12 del Código Disciplinario. Además, el club fue multado y los 11 titulares involucrados también recibieron sanciones, aunque luego fueron indultados.

La pena contra el presidente de Estudiantes estaba próxima a finalizar, pero la resolución tomada tras la apelación permitió cerrar definitivamente la causa y anular el castigo económico sobre la institución platense. Con esta decisión, el ex futbolista recuperó plenamente sus funciones al frente del club y quedó oficialmente concluido uno de los episodios más tensos entre Estudiantes y la conducción de la AFA en los últimos años.



