La contundente reacción de Juan Sebastián Verón a los dichos de los hombres de Racing en la previa al cruce por los playoffs del Apertura 2026

Con dos clásicos y tres encuentros con una gran historia y un presente infernal, los octavos de final del Apertura 2026 aparecen como un plato imposible de desperdiciar para este fin de semana.

Y uno de los encuentros más atrayentes será, sin dudas, Estudiantes de La Plata y Racing, curiosamente los protagonistas de la última final de la Copa de la Liga, jugada en Santiago del Estero, con victoria (por penales) para el Pincha.

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Y en ese sentido, en la Academia se tienen mucha fe para el cruce en UNO, pese a su pésimo presente y tras haber quedado octavos en el Grupo B. Y así lo reflejaron las declaraciones -post encuentro con el Globo- del entrenador Gustavo Costas y del arquero Facundo Cambeses.

Luego de un flojísimo rendimiento ante el Globo, que terminó con una catarata de insultos para los jugadores, el arquero aseguró que "somos un equipo grande y de por sí favoritos porque nos lo obliga este escudo, así que vamos a ir a ganar a la cancha de Estudiantes". Por su parte, el DT reveló que querían enfrentarse con el León, por ser el rival del trunco desenlace de 2025.

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Ante los dichos de los representantes Albicelestes, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, reaccionó con un contundente "me guardo la respuesta" y añadió que "son partidos lindos. Un partido con historia", en declaraciones a 'Todo Por La Misma'.

Antes de enfrentarse el domingo a Racing, el Pincha tendrá una dura parada en la Copa Libertadores: se medirá con Cusco, en Perú, por la cuarta fecha del Grupo A. Por su parte,la Academia también tendrá un fuerte compromiso internacional: enfrentará a Botafogo en Río de Janeiro.