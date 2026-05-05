El equipo que planea Quinteros para el duelo de Independiente ante Rosario Central por los ocatavos de final Torneo Apertura 2026

Independiente de Avellaneda visitará a Rosario Central, este domingo a las 15 en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, con el objetivo de seguir en carrera tras la victoria 2 a 1 ante San Lorenzo de Almagro en el clásico. El equipo de Gustavo Quinteros llega con plantel completo y podría repetir la formación.

Kevin Lomónaco e Iván Marcone, que no terminaron el último partido por precaución, estarán disponibles. También se suma Facundo Zabala, quien volvería a la titularidad tras cumplir su sanción. Santiago Montiel ya está a disposición, mientras que Ignacio Malcorra sigue con molestias y es duda.

El Rojo mantendría su base con Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez en buen nivel por las bandas, Gabriel Ávalos como goleador, y rendimientos sólidos de Santiago Arias, Mateo Pérez Curci, Sebastián Valdéz y el arquero Rodrigo Rey.

Además, el cuerpo técnico apunta a sostener la intensidad mostrada en el clásico, con presión alta y transiciones rápidas como principales armas para lastimar a un Rosario Central que se hace fuerte de local.

El partido será a eliminación directa, por lo que en caso de empate en los 90 minutos se definirá por penales, un detalle clave en la planificación del encuentro. Independiente buscará imponer su momento anímico y eficacia ofensiva para meterse entre los ocho mejores del certamen.

La probable formación de Independiente vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos