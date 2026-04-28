Independiente hoy: con dos jugadores al límite y una posible vuelta, Gustavo Quinteros prepara el clásico ante San Lorenzo

Independiente puede definir su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura en el clásico ante San Lorenzo, pero también pone en alerta a Gustavo Quinteros por una cuestión disciplinaria: dos jugadores están al límite de amarillas.

Con la baja confirmada de Facundo Zabala, quien alcanzó el límite de amonestaciones y no podrá estar frente al Ciclón, la atención ahora está puesta en Iván Marcone y Lautaro Millán, que llegan al partido con cuatro tarjetas acumuladas, por lo que una más los dejaría automáticamente suspendidos para un eventual cruce de octavos.

Por otro lado, la buena noticia para el Rojo es el posible regreso de Ignacio Malcorra.

El volante evoluciona muy bien de un golpe en su tobillo izquierdo que arrastra hace tiempo (jugó infiltrado los tres partidos anteriores a Riestra) y estaría desde el arranque.

En lugar de Zabala ingresará Milton Valenzuela y está la duda si seguirá Santiago Montiel en el once o si el entrenador le dará la chance a Maximiliano Gutiérrez.