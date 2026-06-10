Condenaron a Leonardo Cohen Arazi por abuso de chicos de las inferiores de Independiente

El ex relacionista público Leonardo Cohen Arazi fue condenado a diez años de prisión en un juicio que se le siguió por abuso y trata con fines de explotación sexual de jugadores juveniles de Independiente, con hechos ocurridos en 2017, cuando algunos de los menores que vivían en la pensión del club del partido bonaerense de Avellaneda eran contactados por redes sociales para encuentros con canjes de sexo oral por plata y botines.

Cohen Arazi pactó la pena en un juicio abreviado en el Tribunal N° 3 de Lomas de Zamora. Se trató de un acuerdo de la defensa y la fiscalía que fue refrendado con un fallo.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





Otros cinco acusados ya habían sido condenados en años previos. El ex relacionista público, quien estuvo vinculado con el boliche Esperanto, el fallecido Ricardo Fort y participantes de Gran Hermano, era el último en la lista de imputados.

Detalles del fallo





El fallo, de 46 páginas, fue firmado el 3 de marzo último, pero trascendió en las últimas horas.

Establece para Cohen Arazi, quien terminó preso en un penal bonaerense en 2018, el goce de prisión domiciliaria en un departamento porteño.

El tribunal constató siete víctimas del ex relacionista público, con hechos cometidos entre marzo y diciembre de 2017.

La calificación completa es "promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad y ser la víctima menor de 18 años".

Prevé una pena de 10 a 15 años de prisión, según el cómputo del Código Penal.

Comienzos del caso





El caso de abusos sexuales múltiples en las inferiores de Independiente se destapó en 2018, debido a que uno de los futbolistas menores de edad que vivía en la pensión decidió por entonces contarle lo sucedido a un psicólogo de la institución deportiva.

De inmediato, el club realizó una averiguación interna y realizó una denuncia penal.



