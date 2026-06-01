¡VIDEO! Marcelo Porcel fue visto en la Basílicia de Luján sin la tobillera electrónica ordenada por la Justicia

El empresario Marcelo Porcel, procesado por el abuso sexual de diez adolescentes, fue visto en la Basílica de Luján en una misa sin la tobillera electrónica dispuesta por la Justicia ni ningún otro tipo de control.

El acusado fue filmado el domingo último por el usuario de un celular y el video se viralizó en redes sociales. En esas imágenes no se le ve el rostro, pero trascendieron fotos también de esa asistencia a misa que fueron divulgadas por la misma vía.

Hace pocos días, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Porcel.

La decisión, con la que además se dispuso la colocación de una tobillera electrónica, fue adoptada por la Sala IV del tribunal, que además ordenó entregar dispositivos de alerta a las víctimas.

Detalles de la causa

La investigación comenzó en 2024 luego de una serie de denuncias presentadas por padres de adolescentes que señalaron presuntos abusos sexuales ocurridos contra sus respectivos hijos en reuniones organizadas en el entorno familiar de Porcel.

Según el expediente, las víctimas eran compañeros de colegio de los hijos del empresario y tenían alrededor de 13 años cuando sucedieron los hechos investigados.

Entre las pruebas incorporadas a la causa, figuran fotografías encontradas en el teléfono del acusado que, según la investigación, habrían sido tomadas de manera oculta mientras algunos de los chicos se encontraban desnudos en el baño de la casa del empresario.

Los denunciantes declararon que Porcel les proporcionaba alcohol y dinero a los adolescentes, además de incentivarlos a realizar conductas de carácter sexual.

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