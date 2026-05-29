Quién es Maurice Ostro, el empresario inglés que se reunió con Javier Milei

El presidente Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada al empresario inglés Maurice Ostro.

Se trata de un gemólogo y filántropo con extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas.

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Ostro es muy reconocido en Reino Unido por estar vinculado a la gema de topacio azul más grande del mundo que, en la actualidad, se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres. Su padre la halló en Minas Gerais, Brasil, y su familia la donó.

A mediados de la década del '80, Ostro comenzó su carrera en la industria de las piedras preciosas tras graduarse como gemólogo en el Instituto Gemológico de América.

Continuó sus estudios en la Escuela de Negocios de Harvard y en la Universidad de Nueva York.

Además, en 1987 obtuvo una maestría en Jurisprudencia en el Wadham College de la Universidad de Oxford.

Ostro, en 1992, fundó una empresa de yogur helado que se convirtió en el mayor proveedor del producto para el sector de las aerolíneas y, en 1999, creó una empresa de catering aéreo.

Con el nuevo milenio, fundó una compañía dedicada a brindar contenido multimedia a aerolíneas, navieras y líneas ferroviarias.

Y, tras la muerte de su padre en 2010, asumió la responsabilidad de las operaciones en el Reino Unido del negocio familiar de piedras preciosas, Ostro Minerals.

El encuentro con el Presidente

No se conoce en detalle el motivo del encuentro con el Presidente, pero trascendió que el empresario inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos.

La reunión de este viernes, que comenzó a las 10, no fue el primer cara a cara que mantenga Ostro con el Presidente.

En una ocasión anterior, a mediados de junio del año último, le regaló a Milei gemelos con piedra topacio "Kathy Ostro" y una pulsera, según el registro oficial de obsequios recibidos por el primer mandatario.