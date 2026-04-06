¡Seguirá libre! Procesaron al empresario Marcelo Porcel por el presunto abuso de compañeros de sus hijos

El empresario Marcelo Porcel fue procesado sin prisión preventiva en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber abusado sexualmente de compañeros de escuela de sus hijos.

La decisión fue tomada por el juez nacional en lo criminal y correccional Carlos Bruniard. El magistrado le impuso la prohibición de salir del país y de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, además de un embargo por 112 millones de pesos. Por ahora, continuará en libertad.

Por ahora seguirá en libertad.

Los cargos y las víctimas

Porcel está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material pornográfico infantil.

La investigación abarca al menos a diez víctimas menores de 13 años, todos compañeros de sus hijos en el Colegio Palermo Chico, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024.

El perfil y la defensa del imputado

El empresario fue indagado el 18 de marzo, instancia en la que se declaró "inocente". Durante la audiencia, además, decidió no responder preguntas del juez ni del fiscal Pablo Turano, a cargo de la investigación.

Según la acusación fiscal, el imputado habría diseñado un mecanismo para ganarse la confianza de los adolescentes. De acuerdo con la hipótesis, los invitaba a su casa o trabajo, les ofrecía alcohol y organizaba "juegos" con apuestas online como incentivo.

En ese contexto, siempre según la fiscalía, se habrían producido los abusos. El funcionario judicial había solicitado en dos oportunidades la indagatoria del empresario por estos hechos.

En un primer dictamen fechado el 3 de diciembre, el Ministerio Público le atribuyó siete episodios. Más tarde, el 25 de febrero, sumó otras tres denuncias correspondientes a nuevas presuntas víctimas incorporadas en enero.

El perfil de Porcel en LinkedIn.

Vale recordar que Marcelo Porcel es un empresario de 51 años conocido principalmente en los sectores agropecuario e inmobiliario.

Es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, la histórica tarjeta de crédito creada en la década de 1960 por comerciantes del barrio de Liniers.