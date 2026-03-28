El abuso infantil online se dispara 6300% por la IA, crece el delito y advierten: "El Estado no llega"

La violencia digital contra niñas, niños y adolescentes crece a nivel global y suma nuevas complejidades en un mapa donde el acoso, la estridencia verbal y la exposición parecen normalizadas. Más de 400 millones de chicos fueron víctimas de abuso o explotación sexual online desde 2020. La cifra cristaliza un fenómeno que avanza más rápido que las respuestas institucionales.

En ese escenario, Red por la Infancia presentó ReConectate, una plataforma digital orientada a prevenir los riesgos en entornos virtuales y promover el uso seguro de la tecnología. La herramienta forma parte de una estrategia integral que busca no solo informar, sino también brindar recursos concretos para actuar frente a situaciones de riesgo que atraviesan cada vez más a las infancias.

Alertan por el crecimiento sostenido de la violencia digital

Los datos muestran cómo la violencia online no solo se expande, sino que se intensifica. Solo en 2024 se detectaron casi 63 millones de imágenes de material de abuso sexual infantil. "Los riesgos se multiplican y también se amplían las brechas en el acceso a herramientas para prevenirlos y abordarlos", explicó a Crónica, Paula Wachter, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia.

En ese sentido, remarcó que muchas familias y escuelas no cuentan con recursos claros para identificar señales de alerta o intervenir a tiempo, una carencia que la iniciativa busca revertir.

Frente a este panorama, la plataforma propone un abordaje integral de problemáticas como grooming, sextorsión y ciberbullying. Incluye contenidos segmentados por edad -desde los 4 hasta los 17 años-, junto con materiales específicos para madres, padres, docentes y referentes comunitarios.

El impacto de la inteligencia artificial agrava el escenario

Uno de los factores que más preocupa es el avance de la inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos de abuso. Durante el primer semestre de 2025, este tipo de material aumentó un 6300%, lo que marca un punto de inflexión en la dinámica del delito.

En diálogo exclusivo, Wachter advirtió que "la velocidad a la que se multiplican y complejizan estos problemas no coincide con la velocidad de las respuestas tradicionales".

Esta semana, un informe realizado por expertos de la Fundación Internet Watchd describió un caso reciente en X, donde el generador de imágenes impulsado por la IA de Grok entregó aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas, dentro de las cuales se identificaron 23.000 que involucraban a menores, basadas en solicitudes formuladas por los propios usuarios de la plataforma.

Ante este desfasaje, planteó la necesidad de fortalecer alianzas entre el Estado, la sociedad civil y el sistema judicial. "Nadie puede abordar esto solo, y menos frente a fenómenos nuevos como los que introduce la tecnología", sostuvo.

Del contacto virtual al encuentro físico: el momento de mayor riesgo

Otro de los ejes críticos aparece cuando el vínculo digital se traslada al plano presencial. Actualmente, 1 de cada 3 chicos se encontró cara a cara con alguien que conoció en internet, una situación que eleva significativamente el nivel de riesgo.

Para abordar este tipo de escenarios, la plataforma incluye herramientas prácticas. "Brinda modelos de conversación familiar, guías para configurar dispositivos de forma segura y rutas claras de respuesta para saber cómo actuar ante cada situación", explicó Wachter.

Además, la iniciativa busca tener presencia territorial. "No queremos que quede solo en concientización. Llevamos la propuesta a shoppings, clubes y espacios comunitarios, y desarrollamos programas en escuelas para trabajar con chicos, familias y docentes. El objetivo es generar cambios reales", afirmó.

Falta una respuesta más firme del Estado

Pese a los avances impulsados desde la sociedad civil, Wachter fue crítica sobre el rol estatal. "Hoy el Estado argentino tiene una deuda pendiente. En 2024 asumió el compromiso de diseñar un plan integral y actualizar la legislación, pero eso todavía no se implementó", aseguró.

La iniciativa también incluye un componente de monitoreo y generación de evidencia junto a la Universidad Austral, con el objetivo de desarrollar un modelo replicable a nivel municipal, provincial y nacional.

A nivel internacional, el proyecto cuenta con el respaldo de organismos y redes especializadas y posiciona a la Argentina como el primer país en implementar un programa piloto de prevención desarrollado por la Virtual Global Taskforce.

"La diferencia es que no se trata solo de informar, sino de dar herramientas concretas y adaptadas a cada edad. Trabajamos con chicos, pero también con adultos, que son quienes tienen que acompañar. El objetivo es que todos puedan identificar riesgos, prevenirlos y actuar a tiempo", concluyó Wachter.