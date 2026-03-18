"Soy inocente": la escueta defensa del empresario Marcelo Porcel tras las denuncias por abuso a 10 menores

El empresario Marcelo Porcel rompió el silencio solo para decir "soy inocente" antes de negarse a declarar en la causa que lo investiga por abuso sexual y corrupción de menores. El hijo de un reconocido magnate presentó un escrito y quedó en el ojo de la tormenta tras las graves denuncias de adolescentes.

El "lobo" en el colegio más exclusivo

El acusado utilizaba una fachada de "padre piola" para ganarse la confianza de los compañeros de sus hijos en el prestigioso colegio Palermo Chico. Según la investigación, Porcel captaba a los chicos en un club de Palermo y los llevaba a su oficina o a su lujoso departamento de la Avenida Libertador.

Una vez allí, el empresario aprovechaba su poder adquisitivo para manipular a menores de entre 14 y 15 años. Les daba alcohol, les prestaba dinero para apuestas y los sometía a situaciones denigrantes bajo la excusa de "juegos" donde debían quedar en ropa interior.

Masajes y pesadilla en el vestuario

El testimonio de las víctimas es escalofriante. Aprovechando que los chicos entrenaban fútbol, Marcelo Porcel les ofrecía masajes para aliviar el dolor muscular. Sin embargo, los relatos judiciales coinciden en que los masajes derivaban en manoseos en las partes íntimas.

Incluso se investiga si el acusado pedía fotos desnudos a los menores aprovechando el estado de vulnerabilidad y la confianza que había generado con las familias, que jamás sospecharon de lo que ocurría puertas adentro de su casa.

¿Por qué sigue libre el empresario?

Pese a la gravedad de los relatos, la Justicia aún no ordenó la detención inmediata. Al tratarse de una imputación de abuso sexual simple (sin acceso carnal comprobado hasta el momento), el proceso continúa con el acusado en libertad, aunque las pruebas recolectadas podrían agravar su situación en las próximas horas.