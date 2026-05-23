Cae hombre que abusaba y corrompía a pibes tras captarlos en una plataforma de juegos en línea

Un hombre, de 33 años, que abusaba y corrompía sexualmente a pibes tras captarlos en plataforma de juegos, fue detenido el viernes por los pesquisas policiales en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado tras ser interceptado en el cruce de General Roca y la ruta 8.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales de la zona.



La denuncia

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 14 de mayo por un hombre, de 39 años, quien narró que, hace unos meses, su hijo, de 13, había conocido a un pervertido mediante una plataforma de juegos en línea y que el sospechoso habría invitado a la víctima y a otros menores a su finca, oportunidad en la que les tomaba fotografías y los abusaba, con la amenaza de que si no accedían a los requerimientos, las imágenes serían publicadas en las redes sociales.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy