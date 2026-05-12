Apresaron a hombre por abusar de su nieta de trece años

Un hombre, que era buscado por haber abusado y corrompido sexualmente a su nieta, de 13 años, fue detenido por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 57 años, resultó apresado al ser interceptado en las cercanías de una finca, situada en el cruce de Ascasubi y Fortín Olavarría, en el Barrio Parque Jolly.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 10 de los tribunales locales.

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 2 de agosto de 2024 por la abuela de la chica y a su vez esposa del implicado.

El relato de la abuela

Consta en el expediente que la mujer sostuvo que su marido ultrajaba a la víctima en momentos en los que se quedaba a solas con ella dentro de la vivienda en la que residían.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual y corrupción de menores", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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