Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 12 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Apresaron a hombre por abusar de su nieta de trece años

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y el sujeto detenido tiene 57 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre, que era buscado por haber abusado y corrompido sexualmente a su nieta, de 13 años, fue detenido por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 57 años, resultó apresado al ser interceptado en las cercanías de una finca, situada en el cruce de Ascasubi y Fortín Olavarría, en el Barrio Parque Jolly.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 10 de los tribunales locales.

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 2 de agosto de 2024 por la abuela de la chica y a su vez esposa del implicado.

El relato de la abuela

Consta en el expediente que la mujer sostuvo que su marido ultrajaba a la víctima en momentos en los que se quedaba a solas con ella dentro de la vivienda en la que residían.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual y corrupción de menores", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Policiales