Apresaron a un hombre denunciado por haber abusado sexualmente de su sobrina de 12 años

Un hombre que había sido denunciado por violar a su sobrina de 12 años fue detenido por los pesquisas policiales, en un aberrante suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 34 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en las cercanías del cruce de Jerusalén y Mariano Vedia.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales locales.

Lo que señala el expediente





Trascendió que el expediente se abrió a raíz de una denuncia radicada el 20 de noviembre de 2025 por la madre de la víctima, quien aseguró que se había enterado de la situación gracias a un informe, elaborado por una psicopedagoga correspondiente al colegio al que asistía dicha menor.

Al respecto, los investigadores certificaron que el sospechoso perpetraba los ultrajes cuando se quedaba al cuidado de la damnificada.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual agravado", el Juzgado de Garantías N° 1 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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