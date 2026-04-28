Condenaron a un preso a 20 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal sin haber tenido contacto físico

La Justicia condenó a un hombre alojado en un penal bonaerense a 20 años de prisión por abuso sexual contra una adolescente durante más de tres años mediante mensajería instantánea, redes sociales y videollamadas. Se trata de un fallo histórico por no registrar precedentes.

Así lo dispuso el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón contra Orlando Tristán Novillo, al entender que el hombre, mediante dominio psicológico, sometió a la víctima, desde sus 12 años, con amenazas y coacción que obligaron a la menor a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo.

No obstante, los jueces determinaron que el nivel de sometimiento impuesto configuró el delito de abuso sexual con acceso carnal.

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Así lo establecieron los magistrados Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, informaron fuentes judiciales.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Claudio Oviedo, Patricio Pagani y Marisa Monti, integrantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 del Departamento Judicial Morón.

En el juicio se acreditó que Novillo manipuló a la adolescente mediante el uso de identidades falsas y ocultando su condición de adulto.

Los voceros precisaron que el hombre, por hechos similares, recibió condenas en 2008, 2012 y 2017.

Un caso de grooming

El caso se inscribe en el "grooming", una práctica de acoso y abuso sexual "online" en la que un adulto contacta a un menor para ganarse su confianza y manipularla piscológicamente.

La intervención judicial pudo realizarse gracias a que la víctima confió en una docente y le contó lo que padecía.

De acuerdo a la investigación, Novillo utilizó usuarios falsos en la red social Instagram y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp para entablar contacto con la chica, simulando ser un adolescente.

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