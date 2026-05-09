Apresaron a pibe que captaba a jóvenes por medios tecnológicos con fines sexuales

Un joven, que captaba a pibes por medios tecnológicos con fines sexuales, fue detenido por los pesquisas policiales, en un suceso de grooming registrado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 30 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en las cercanías del cruce de El Amanecer y Los Padres, en el barrio La Unión.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona.

Requisa

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar una notebook, un pendrive y tres aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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